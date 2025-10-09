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Комита Комита иннотех

Комита - Комита иннотех

Акционерное общество «КОМИТА» осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в Реестр Российского программного обеспечения, соответствует критериям импортозамещения. С 01.11.2001 года  АО «Комита» участвует в разработке Единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 года оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет  лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 29 дел, на cумму 4 808 283 ₽*

Судебные дела (29) на сумму 4 808 283 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 1 853 766 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 2 954 516 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2025 «Ред Софт» и «Комита иннотех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 2
14.03.2025 Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 2
22.04.2024 «Комита Отчёт Онлайн» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 5
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 1
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 1
13.02.2007 20 февраля стартует iFin-2007 1
12.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
05.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
29.01.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
08.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля пройдет форум iFin-2006 1
06.02.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
30.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
23.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
02.02.2005 Форум "Дистанционные финансовые услуги в России" пройдет в середине февраля 1
22.11.2004 Банки отказываются от "самописания" в ИТ 1
26.02.2004 iFin-2004: банки стали чуть ближе к клиентам 1
19.01.2004 25-26 февраля в Москва состоится IV Международный Форум iFin-2004 2
15.12.2003 Приволжский округ готовится к построению инфраструктуры удостоверяющих центров 1
22.09.2003 Hummingbird в России: официальное открытие 1
02.07.1999 Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб) 1

Публикаций - 27, упоминаний - 34

Комита и организации, системы, технологии, персоны:

Бифит - Bifit 91 18
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
Инист - Inist 37 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 15
Intel Corporation 12811 14
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 7
ПрограмБанк 98 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Aplex Technology 14 5
OneSpan VASCO Data Security 24 5
СмартКард-Сервис 14 5
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 4
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 4
Квадриум - Quadrium 18 4
Ред Софт - Red Soft 1236 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
Telecom Design 24 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 2
Т1 Иннотех 213 2
Артикслайн - Артикс-Лайн 1 1
Форбис 1 1
ЮниСАБ 8 1
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 1
Алсофт - Алсофт-Центр 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Оникс Капитал 17 14
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Белый Ветер 365 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 34 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 315 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 72 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 8
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Комита - Comita AML 3 2
Комита Отчет 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Pro Backup Enterprise - ProBackup - pg_probackup 52 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 34 1
Бурдинский Андрей 6 2
Самофатов Николай 2 1
Маркелов Константин 42 1
Толпышкин Михаил 19 1
Даньшин Алексей 2 1
Смирнова Елена 15 1
Местер Николай 8 1
Афанасьев Георгий 11 1
Ханжин Алексей 3 1
Еманов Дмитрий 4 1
Хитькова Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
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Нижегородский кремль 7 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 3
Аналитический банковский журнал 14 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Интерфакс - Финмаркет 26 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Т1 Цифровая академия 54 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 17
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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