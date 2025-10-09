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Комита Комита иннотех
Акционерное общество «КОМИТА» осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в Реестр Российского программного обеспечения, соответствует критериям импортозамещения. С 01.11.2001 года АО «Комита» участвует в разработке Единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 года оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 29 дел, на cумму 4 808 283 ₽*
СОБЫТИЯ
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Комита и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
|Бурдинский Андрей 6 2
|Самофатов Николай 2 1
|Маркелов Константин 42 1
|Толпышкин Михаил 19 1
|Даньшин Алексей 2 1
|Смирнова Елена 15 1
|Местер Николай 8 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Ханжин Алексей 3 1
|Еманов Дмитрий 4 1
|Хитькова Юлия 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|Интерфакс - Финмаркет 26 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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