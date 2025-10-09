Комита Комита иннотех

Акционерное общество «КОМИТА» осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в Реестр Российского программного обеспечения, соответствует критериям импортозамещения. С 01.11.2001 года АО «Комита» участвует в разработке Единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 года оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 29 дел, на cумму 4 808 283 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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