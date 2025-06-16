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«Флант» выпустила масштабное обновление Deckhouse Kubernetes Platform

Компания «Флант» расширила функциональность платформы Deckhouse Kubernetes Platform, представив улучшения в области хранения данных, безопасности и администрирования. Обновления повышают гибкость управления контейнерными нагрузками и снижают затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Платформа Deckhouse Kubernetes входит в реестр российского ПО с 2021 г. и имеет сертификат ФСТЭК России. Крупнейшие российские компании используют DKP для управления контейнерными нагрузками, обеспечивая высокую доступность и безопасность инфраструктуры при сокращении времени подготовки сред разработки до 15 раз.

С начала года существенное развитие получила подсистема хранения данных. В платформу добавлены CSI-драйверы для систем хранения Huawei и HPE, а также универсальный драйвер для подключения любых СХД. Реализован модуль CSI-S3, позволяющий работать с объектным хранилищем как с обычной файловой системой, что упрощает миграцию приложений на современные системы хранения.

Безопасность платформы укреплена внедрением шифрования для модуля CSI-NFS и функцией затирания данных при удалении логических томов. Важным дополнением стала проверка подписи образов контейнеров с помощью инструмента Cosign, что гарантирует их происхождение и подлинность. Аудит-логи теперь содержат детальную информацию об IP-адресах администраторов и изменениях в кластерах, что упрощает отслеживание действий пользователей.

«Мы развиваем Deckhouse Kubernetes Platform уже более 7 лет — с момента, когда управление Kubernetes-кластерами было задачей только для высококвалифицированных инженеров. За это время платформа эволюционировала в зрелое промышленное решение, которое закрывает потребности компаний любого масштаба: от автоматизации развёртывания и управления инфраструктурой до усиленной безопасности и интеграции с приложениями из реестра российского программного обеспечения. Все изменения мы реализуем, исходя из реальных запросов рынка и наших пользователей, поэтому Deckhouse Kubernetes Platform сегодня — ведущая российская Kubernetes-платформа», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Значительно улучшен графический интерфейс платформы. Добавлены возможности работы с политиками обновлений, сессиями пользователей, образами дисков и снимками виртуальных машин. Интерфейс теперь позволяет управлять различными классами хранилищ и просматривать панели графиков мониторинга. Для экономии вычислительных ресурсов реализован профиль планировщика high-node-utilization, обеспечивающий более компактное размещение подов.

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Безопасность

В сетевой подсистеме появилась расширенная проверка готовности подов к приёму трафика. Эта функция позволяет настроить несколько независимых проверок для одного пода, что даёт возможность гибко настроить проверки для многокомпонентных приложений, запускаемых в контейнерах, и, например, даже виртуальных машин. L2-балансировщик стал более производительным за счёт распределения входящего трафика на все узлы балансировки, а не только на один активный, что увеличивает общую пропускную способность и снижает риск потери соединений.

Система централизованного управления Deckhouse Commander получила новые возможности. Теперь ресурсы можно передавать под управление на уровень конечного кластера без пересоздания, а изменения в кластере применять как автоматически, так и с ручным подтверждением. Добавлен новый предустановленный шаблон для быстрого развёртывания в облачном провайдере cloud.ru.

В этом обновлении в подсистему виртуализации внесены важные улучшения: усовершенствованы процессы миграции, улучшена работа с дисками, расширены возможности мониторинга и усилена безопасность.

«Флант» также расширила список технологической совместимости платформы. Добавлена полная поддержка провайдера Huawei Cloud и Kubernetes версии 1.32. Завершены проверки совместимости с рядом отечественных продуктов, включая «Яндекс Доски», Data Ocean Nova, VK Private Cloud, FPlus, Comita AML, Platform V Synapse Service Mesh, «Альт Домен», ALD Pro и «Ред Адм».

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