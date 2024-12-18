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РусБИТех Astra Automation

РусБИТех - Astra Automation

  • Astra Automation представляет собой программную платформу, которая позволяет автоматизировать установку и обновление ПО, конфигурирование сетевого оборудования, настройку правил безопасности (в соответствии с требованиями регуляторов либо на основе собственных политик заказчика) и другие рутинные задачи по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, которые приходится регулярно решать техническим специалистам.
  • Automation Hub — это онлайн-сервис для пользователей Astra Automation, который представляет собой аналог Ansible Galaxy и предназначен для распространения сертифицированного контента Ansible от «Группы Астра» и ее партнеров.

18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
26.09.2024 Вышла Astra Linux 1.8: что нового? 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
15.02.2024 Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации 4
23.01.2024 «Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation 3
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
13.10.2023 Владельцы Astra Linux заработали на бирже 3,5 миллиарда 1
02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 4
Dell EMC 5027 3
Merlion - Мерлион 793 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 3
Microsoft Corporation 24625 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Red Hat 1305 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 2
Broadcom - VMware 2359 2
ICL Astra Services 12 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
ICL ГК 381 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
8213 1
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5277 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
HPE Aruba Networks 88 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Газпром нефть 618 2
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
7G 7 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 9
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Программный стек 213 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
DevOps - Development и Operations 865 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Linux OS 9937 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 7
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Microsoft Windows 15657 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Microsoft Exchange 1714 2
Red Hat Ansible 103 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
QEMU 52 2
libvirt 21 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring 5 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Outlook 1390 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Neoflex Reporting 24 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
Apache Airflow 44 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Сивцев Илья 140 4
Добрынин Кирилл 4 4
Султангалиев Тимурбулат 11 3
Тюрин Алексей 17 2
Фролов Денис 54 2
Степанюк Михаил 68 2
Рустамов Рустам 412 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Сотин Денис 205 1
Иванов Алексей 131 1
Семенов Александр 145 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Брюквин Юрий 299 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Игнатова Людмила 31 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Карпов Сергей 35 1
Воронин Павел 136 1
Евдокимов Игорь 50 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Гаврилов Евгений 43 1
Тузов Артем 11 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Шмаков Антон 45 1
Долгов Александр 33 1
Сергеева Наталья 39 1
Сазонов Максим 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
VAD - Value Added Distribution 98 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Инновация года - награда 111 1
A2:Research 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Т1 Цифровая академия 44 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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