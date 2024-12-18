РусБИТех Astra Automation
- Astra Automation представляет собой программную платформу, которая позволяет автоматизировать установку и обновление ПО, конфигурирование сетевого оборудования, настройку правил безопасности (в соответствии с требованиями регуляторов либо на основе собственных политик заказчика) и другие рутинные задачи по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, которые приходится регулярно решать техническим специалистам.
- Automation Hub — это онлайн-сервис для пользователей Astra Automation, который представляет собой аналог Ansible Galaxy и предназначен для распространения сертифицированного контента Ansible от «Группы Астра» и ее партнеров.
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 140 4
|Добрынин Кирилл 4 4
|Султангалиев Тимурбулат 11 3
|Тюрин Алексей 17 2
|Фролов Денис 54 2
|Степанюк Михаил 68 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Сотин Денис 205 1
|Иванов Алексей 131 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Карпов Сергей 35 1
|Воронин Павел 136 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Тузов Артем 11 1
|Карпов Роман 60 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Шмаков Антон 45 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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