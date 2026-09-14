Обновленный продукт Astra Automation 2.1 сможет оценить эффективность автоматизации любой ИТ-инфраструктуры

«Группа Астра» продолжает улучшать и развивать свои продукты — появилась новая версия платформы централизованного управления автоматизацией ИТ-инфраструктуры Astra Automation 2.1. Главным нововведением стало наличие компонента Automation Dashboard, который помогает анализировать результаты автоматизации и оценивать ее влияние на эффективность ИТ-процессов. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Также в релиз вошли контейнеризированное развертывание всех компонентов платформы и расширенные механизмы предварительной диагностики инфраструктуры перед установкой.

Astra Automation объединяет сценарии работы с разнородными системами и устройствами в едином контуре. Платформа построена на базе технологии Ansible и применяется для автоматизации управления жизненным циклом серверной, облачной и сетевой ИТ-инфраструктурой, массовых операций, управления конфигурациями, развертывания и обновления ПО и других задач эксплуатации.

Automation Dashboard — ключевое изменение версии 2.1. Новый компонент позволяет перейти от контроля отдельных запусков к оценке совокупной эффективности автоматизации. В отдельном интерфейсе доступны метрики выполнения заданий: количество и частота запусков, продолжительность, успешность, востребованность сценариев и другие показатели.

Automation Dashboard также помогает оценивать экономический эффект: анализировать время, сэкономленное благодаря автоматизации, и показатели ROI. ИТ-команды могут выявлять наиболее активно автоматизируемые процессы, находить сбои и определять сценарии для оптимизации или масштабирования. Руководители получают измеримые данные для оценки результатов внедрения и планирования дальнейшего развития автоматизации.

Еще одно значимое нововведение — контейнеризированное развертывание всех компонентов платформы. Новый вариант установки расширяет возможности эксплуатации Astra Automation в современной корпоративной инфраструктуре и упрощает управление ее компонентами.

В Astra Automation 2.1 также развиваются механизмы Fast Fail — предварительной диагностики окружения перед установкой. Платформа проверяет синхронизацию времени, сетевую доступность компонентов, свободное дисковое пространство, параметры балансировщика и базы данных Automation Gateway. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы до начала развертывания, снижать вероятность ошибок и делать внедрение более предсказуемым.

«По мере развития автоматизации перед компаниями возникает новый вопрос: не только сколько процессов удалось автоматизировать, но и какой эффект это действительно принесло. С Automation Dashboard мы даем возможность увидеть этот результат в измеримых показателях: оценить выполнение заданий, затраченное и сэкономленное время, востребованность сценариев и экономическую эффективность автоматизации. Для ИТ-команд это инструмент оптимизации процессов, а для руководителей — возможность предметно оценивать отдачу от инвестиций в автоматизацию», — отметил Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».

Astra Automation 2.1 продолжает развитие платформы в сторону комплексного управления корпоративной автоматизацией. Если версия 2.0 сформировала единую архитектуру и интерфейс для ключевых компонентов, то версия 2.1 дополняет их аналитикой, которая помогает принимать решения о развитии автоматизации на основе данных.