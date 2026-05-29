«Группа Астра» публикует неаудированные финансовые результаты за I квартал 2026 года

ПАО «Группа Астра», один из лидеров российского ИT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели

Бизнес «Группы Астра» традиционно характеризуется выраженной сезонностью, где более 70% отгрузок может приходиться на второе полугодие, в то время как структура расходов остается равномерной в течение года.

Результаты отчетного периода отражают влияние ряда внешних факторов — осторожного поведения клиентов в условиях высокой ключевой ставки и макроэкономической волатильности. Также сказался эффект высокой базы прошлого года, который обусловлен признанием выручки от ранее осуществленных отгрузок. Отгрузки* в I квартале 2026 г. составили 1,9 млрд рублей, а выручка — 2,7 млрд руб.

Компания существенно сократила рост операционных расходов. За I квартал показатель увеличился на 22% год к году: в периоде проявился максимальный эффект роста повышенных страховых взносов. Это вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году. Динамика соответствует параметрам бюджета компании, который предусматривает рост расходов в первом полугодии 2026 г. в среднем до 15% год к году ежеквартально.

Компания продолжает формировать задел для реализации отложенного спроса клиентов за счет инвестиций в развитие экосистемы инфраструктурного ПО: капитальные расходы составили 0,9 млрд руб.

Финансовая устойчивость компании позволяет реализовывать инвестиционную программу при сохранении низкой долговой нагрузки: на конец I квартала чистый долг компании остался околонулевым и составляет 0,4 млрд руб. Показатель чистый долг/LTM cкорр. EBITDA по итогам периода — на уровне 0,05х.

Важнейшие корпоративные события

В мае акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 г. Размер выплаты составит 982 млн руб. или 4,68 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 1 июня. Технически выплата производится из нераспределенной чистой прибыли за 2024 г., но в соответствии с результатами деятельности компании за 2025 г. Решение соответствует дивидендной политике, соблюден баланс между возвратом капитала акционерам и финансированием стратегии роста.

В мае компания успешно разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-Банка. По итогам выпуска «Группа Астра» привлекла максимальную заявленную сумму — 500 млн рублей по ставке 14,5%. Срок обращения — до 15 февраля 2027 г. Выход на рынок ЦФА позволил компании диверсифицировать источники финансирования бизнеса.

В мае «Группа Астра» анонсировала формирование отдельного технологического ИИ-направления в экосистеме под брендом «Астра ИИ»: ключевой элемент этого решения — приобретение 26% разработчика искусственного интеллекта «АИБ». В феврале «Группа Астра» расширила стратегическое партнерство с разработчиком российской Java-платформы АО «Аксиом» — приобрела в капитале компании 20%.

Весной компания выпустила несколько знаковых продуктовых релизов. В частности, запустила первое в стране полностью созданное на базе российских компонентов коммерческое облако Astra Cloud. А также представила третье поколение машин баз данных Tantor XData: они предназначены для крупных корпоративных заказчиков, которые до этого не могли полностью заместить зарубежные СУБД из-за архитектурных ограничений.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам: «Результаты I квартала отражают эффект сохраняющейся высокой ключевой ставки, ограничивающей инвестиционную активность заказчиков. При этом важно учитывать выраженную сезонность ИT-сектора. Первый квартал традиционно не отражает годовую динамику бизнеса в полной мере, поскольку основная часть контрактации и выручки исторически приходится на вторую половину года. Нашим приоритетом остается повышение операционной эффективности, а также сохранение финансовой устойчивости бизнеса. Особенно важно в этом контексте то, что нам удалось значительно сократить темпы роста расходов: планируем и дальше сохранять такой сбалансированный подход к тратам компании. Параллельно продолжаем инвестировать в развитие продуктовой экосистемы, формируя задел для реализации отложенного спроса клиентов. Вместе с тем, в отчетном периоде мы увеличили доходы от сопровождения продуктов — рост рекуррентной выручки поддерживает устойчивость бизнес-модели и повышает предсказуемость денежных потоков. В мае компания успешно дебютировала на рынке ЦФА — это позволило расширить линейку доступных инструментов финансирования. Вместе с тем акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 г., что подтверждает нашу приверженность дивидендной политике и долгосрочным интересам инвесторов».





Последние основные события

С начала года «Группа Астра» реализовала ряд значимых проектов. В частности, компания завершила внедрение платформы Astra Automation в ИT-инфраструктуру «Северстали»: это позволило металлургической компании полностью закрыть 15 сценариев автоматизации. В I квартале «Группа Астра» выпустила 15 минорных и мажорных релизов продуктов экосистемы. Также компания внесла ряд обновлений во флагманский продукт — ОС Astra Linux: среди них — обеспечение доступности серверной операционной системы в публичном облаке VK Cloud.

Вместе с тем компания объявила о релизе нового продукта — Astra Migration, который позволяет одновременно переводить на российскую операционную систему более 100 рабочих мест: это ускоряет процесс миграции в десятки раз. Также «Группа Астра» анонсировала решение Clouden для централизованного управления мультиоблачной инфраструктурой и выпустила магазин приложений Astra Store для управления ПО в контуре организации и самообслуживания пользователей.

Кроме того, «Группа Астра» подтвердила соответствие разработки ПО новым требованиям ФСТЭК России, что подтверждает безопасность процессов и высокую квалификацию специалистов по информационной безопасности. Для усиления уровня безопасности экосистемы компания регулярно проверяет продукты на уязвимости совместно с независимыми исследователями на платформе BI.Zzone Bug Bounty. За время действия программы «Группа Астра» получила и отработала более 120 отчетов сторонних экспертов.

Ключевым инструментом развития экосистемы остается программа технологического партнерства Ready for Astra: в ней участвует более 1,5 тыс. партнеров, а общее число совместимых решений превышает 4,47 тыс.

*Отгрузки — управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы от третьих сторон. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного размера продаж и не включают НДС.