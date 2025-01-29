Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Бородкина Елена



29.01.2025 Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 г. выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
30.08.2024 Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС 1
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
09.08.2024 Московская биржа перевела акции «Группы Астра» в первый котировальный список 1
11.06.2024 Отгрузки «Группы Астра» в I квартале 2024 г. выросли на 51% 1
02.04.2024 Выручка «Группы Астра» за 2023 год выросла на 77% и обновила исторический максимум 1
07.02.2024 Экс-глава «Билайн» и российского Microsoft вошел в совет директоров создателя российского Linux 1
31.01.2024 Отгрузки «Группы Астра» в 2023 г. достигли рекордного показателя за всю историю компании 1
21.11.2023 Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки 1
20.11.2023 «Группа Астра» объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года 1
22.09.2023 Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бородкина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 4
Microsoft Corporation 24639 2
ICL Astra Services 12 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
GitHub 821 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
ICL ГК 381 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 849 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Сафмар - Европлан - Europlan 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 8
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 184 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 645 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2124 2
Программный стек 215 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1698 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 318 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 748 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 507 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 722 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Linux OS 9967 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 10 1
Прянишников Николай 292 1
Шмаков Антон 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
Европа Восточная 3077 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4669 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 2
Аудит - аудиторский услуги 2664 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 686 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 631 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 167 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 6
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще