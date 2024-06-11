Отгрузки «Группы Астра» в I квартале 2024 г. выросли на 51%

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО и ключевые операционные показатели за первые три месяца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основные результаты

Компания инвестирует в рост бизнеса, сохраняет фокус на расширении продуктового портфеля и усилении рыночных позиций.

«Группа Астра» последовательно увеличивает в выручке долю продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и услуг по сопровождению продуктов. Выручка от продуктов экосистемы по итогам отчетного периода выросла в три раза относительно I квартала 2023 г.

Бизнес компании имеет ярко выраженную сезонность: более 70% отгрузок традиционно приходится на второе полугодие. При этом расходы компании распределяются более равномерно по всему году.

Несмотря на выраженную сезонность, компания прибыльная, продолжает реализовывать стратегию роста и с учетом прогнозируемой сейчас конъюнктуры ожидает сохранить высокий уровень рентабельности по итогам года.

Ключевые операционные и финансовые показатели за I квартал 2024 г.

Отгрузки выросли на 51% год к году и достигли 1,89 млрд руб. за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения. Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы на третьи стороны. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. При расчете этого показателя не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки «Группы Астра» не включают НДС.

Выручка увеличилась на 43% год к году и составила 1,85 млрд руб. благодаря троекратному росту доходов от продуктов экосистемы, а также почти двукратному – от сопровождения продуктов.

Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 23%, увеличившись в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих решений составили 0,6 млрд руб., увеличившись более чем в три раза относительно I квартала 2023 г.

Инвестиции в усиление продуктового портфеля и расширение команды

Компания продолжает последовательную работу по усилению продуктового портфеля и укреплению рыночных позиций. В контур группы вошла ООО «Сатори» – разработчик платформы для управления данными Deductive Lake House. В результате сделки 80% акций ООО «Сатори» перешли «Группе Астра», а 20% остались у основателей разработчика. Для «Группы Астра» это продолжение развития стратегического направления работы с данными.

Объединение с командой ООО «Сатори» позволит дополнить продуктовую линейку компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») функционалом по автоматизации всего жизненного цикла управления данными от сбора до хранения. В результате это ускорит создание российского полнофункционального инструментария для работы с данными любых типов.

Для устойчивого роста бизнеса компания продолжила расширять команду. Количество сотрудников увеличилось более чем в 2,5 раза относительно I квартала 2023 г. и по итогам отчетного периода составило 2324 человека (более 65% - ИТ-специалисты).

Расширение команды отразилось на уровне рентабельности бизнеса в отчетном периоде. Однако усиление штата сотрудников в части и разработки, и маркетинга необходимо, так как компания сосредоточена на достижении стратегической цели – роста чистой прибыли в три раза за два года.

Дивиденды и стратегические задачи

Менеджмент компании подтверждает рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за I квартал 2024 г. из скорректированной чистой прибыли за 2023 г. Планируется, что 28 июня 2024 г. годовое общее собрание акционеров рассмотрит рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов в размере 7 руб. 89 коп. на акцию.

«Группа Астра» включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Московской биржи и индекса РТС. Это одна из целей проведения вторичного размещения обыкновенных акций (SPO). Также компания ведет работу по ее включению в первый уровень листинга Московской биржи.

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «Последние шесть месяцев войдут в историю «Группы Астра» и российского фондового рынка. За такой короткий период мы провели две успешных сделки – IPO и SPO. Заметный интерес ко вторичному размещению со стороны инвесторов отражает высокую оценку наших опережающих рынок результатов и понимание бизнеса. Мы активно начали новый деловой период – результаты отвечают нашим ожиданиям: в I квартале значительно нарастили отгрузки и выручку относительно аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что в отчетном периоде выручка от продуктов экосистемы утроилась год к году, а ее доля в общей выручке достигла 23%. Рост этого показателя соответствует нашей стратегической задаче – наращиванию продаж дополнительных продуктов, решений и сервисов. Также мы запустили новую двухлетнюю программу мотивации сотрудников, которая нацелена на реализацию тактической цели —трехкратный рост чистой прибыли к концу 2025 г. Компания продолжает активно инвестировать в исследования и разработку новых продуктов, расширение команды. Мы видим огромный потенциал российского ИТ-сектора и, будучи его лидером, вкладываем значительные ресурсы в укрепление наших позиций, создание надежного фундамента для роста в будущем, в том числе в новых перспективных географиях».