Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет данные по отгрузкам за девять месяцев 2024 года. По итогам девяти месяцев 2024 г. отгрузки «Группы Астра» достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. До 50% отгрузок традиционно приходится на IV квартал, в частности на декабрь, но даже с учетом ярко выраженной сезонности бизнеса компания смогла продемонстрировать значительный рост. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы на третьи стороны, который признается в момент подписания акта-приемки с покупателем. При его расчете не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки «Группы Астры» не включают НДС.

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «"Группа Астра" продолжает следовать намеченному плану роста и реализовывать объявленную весной этого года цель трехкратного роста бизнеса к концу 2025 г. Компания активно инвестирует в усиление собственной разработки и команды, что выступает базой в обеспечении устойчивого роста бизнеса на средне- и долгосрочном горизонте. В августе 2024 г. компания представила новую версию флагманской ОС – Astra Linux 1.8. Благодаря использованию новейшего ядра Linux, обновленным профилям настроек средств защиты информации и новому дизайну, система стала производительнее, безопаснее и удобнее. В III квартале группа также продолжила работу по внедрению собственных решений в ИТ-ландшафты крупнейших организаций России: банка ВТБ, «Сбера», АЛРОСА, «Европлана» и многих других. При этом есть и успехи в части работы с малым и средним бизнесом, где «Группа Астра» предлагает решения, отвечающие вызовам и запросам представителей этого сегмента».

В III квартале 2024 г. на рынок вышли несколько новых продуктов группы: Astra Monitoring, позволяющий в реальном времени получать данные о работе и состоянии всего ИТ-контура, и облачная платформа Astra Cloud, позволяющая эффективно развивать ИТ-системы и реализовывать ресурсоемкие проекты в облачной среде с помощью продуктов вендора. Следуя стратегии расширения клиентской базы в B2B-сегменте, группа уделила особое внимание малому и среднему бизнесу: для них поступили в продажу преконфигурированные программные комплексы и программно-аппаратный комплекс Helius.Astra.

13 октября 2024 г. «Группа Астра», ставшая первой публичной компанией-разработчиком инфраструктурного ПО на «Московской бирже», отметила год с начала торгов акциями под тикером ASTR. С момента листинга они торгуются более чем на 60% выше цены IPO.

В августе акции «Группы Астра» были включены в первый котировальный список и базу расчета индекса «Мосбиржи» и РТС, что позволило реализовать цели, поставленные в рамках SPO. Сейчас акции компании входят в базы расчета 11 индексов Московской биржи, включая «Индекс МосБиржи», «Индекс МосБиржи широкого рынка», «Индекс МосБиржи информационных технологий» и «Индекс МосБиржи IPO».

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 г. планируется в конце ноября 2024 г., точная дата будет опубликована позднее на официальной странице для инвесторов в разделе «Календарь инвестора».