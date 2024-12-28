3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ

Компания «Гравитон» в 2024 году предложила комплексное решение — программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации «Гелиус». Аппаратная часть ПАК виртуализации «Гелиус» включает в себя серверы «Гравитон» и коммутаторы. Программная часть комплекса отвечает за виртуализацию вычислительных ресурсов и хранение данных. В научной лаборатории система «Гелиус» стала фундаментом для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры — на ее основе организована виртуализация серверов, хранение данных и управление сетью.

Максим Скида, Ведущий менеджер по продуктам, Гравитон "Российские программно-аппаратные комплексы Helius – ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"