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3Logic Group Ревотех Гравитон Гелиус Helius.Astra ПАК Helius.КУБ

3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ

Компания «Гравитон» в 2024 году предложила комплексное решение — программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации «Гелиус». Аппаратная часть ПАК виртуализации «Гелиус» включает в себя серверы «Гравитон» и коммутаторы. Программная часть комплекса отвечает за виртуализацию вычислительных ресурсов и хранение данных. В научной лаборатории система «Гелиус» стала фундаментом для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры — на ее основе организована виртуализация серверов, хранение данных и управление сетью.

 

Максим Скида, Ведущий менеджер по продуктам, Гравитон "Российские программно-аппаратные комплексы Helius – ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"

 

 


28.12.2024 CNews Analytics впервые опубликовал карту рынка и рейтинг крупнейших поставщиков российских ПАК 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 3
17.12.2024 Александр Фильченков -

Александр Фильченков, «Гравитон»: ПАКи могут оставить классическую инфраструктуру далеко позади

 1
02.12.2024 Российские ПАК Helius — ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры 1
21.11.2024 В научной лаборатории создана ИТ-инфраструктура на основе ПАК виртуализации и хранения данных «Гравитон» 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
23.09.2024 Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации 3
16.01.2024 На пути к «железному» импортозамещению: Axoft заключил дистрибуторский контракт с «Гравитон» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
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Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Ростех - Азимут 65 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Код Безопасности 616 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 3
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
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