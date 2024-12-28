3Logic Group Ревотех Гравитон Гелиус Helius.Astra ПАК Helius.КУБ
Компания «Гравитон» в 2024 году предложила комплексное решение — программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации «Гелиус». Аппаратная часть ПАК виртуализации «Гелиус» включает в себя серверы «Гравитон» и коммутаторы. Программная часть комплекса отвечает за виртуализацию вычислительных ресурсов и хранение данных. В научной лаборатории система «Гелиус» стала фундаментом для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры — на ее основе организована виртуализация серверов, хранение данных и управление сетью.
Максим Скида, Ведущий менеджер по продуктам, Гравитон "Российские программно-аппаратные комплексы Helius – ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"
3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Бородкина Елена 12 2
|Скида Максим 8 2
|Ким Олег 12 1
|Гуральник Павел 14 1
|Макеев Вадим 4 1
|Фильченков Александр 11 1
|Кабацкий Станислав 1 1
|Железнов Николай 3 1
|Яценко Виктор 21 1
|Столяров Александр 15 1
|Карасев Антон 19 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Члек Сергей 25 1
|Яценко Вадим 56 1
|Евсеев Артем 14 1
|Урусов Виктор 127 1
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