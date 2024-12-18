DZ Systems Digital Zone ДЗ Арьергард ПАК
Дмитрий Завалишин, Генеральный директор, основатель, ГК DZ Systems "Интеграция разнородного аппаратного обеспечения: проблемы и решения" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"
DZ Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Члек Сергей 25 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Карасев Антон 19 1
|Евсеев Артем 14 1
|Скида Максим 8 1
|Яценко Вадим 56 1
|Железнов Николай 3 1
|Яценко Виктор 21 1
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