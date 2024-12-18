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Индексная книга (каталог) CNews*
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DZ Systems ДЗ Системс

DZ Systems - ДЗ Системс


18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 2
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
20.11.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 2
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
15.06.2017 «Открытая Мобильная Платформа» и группа компаний DZ Systems формируют экосистему вокруг Sailfish Mobile OS RUS 2
22.03.2017 Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
14.10.2016 «Мессенджер для чиновников» получил финансирование 1
25.03.2014 В России создана новая компания-разработчик бизнес-приложений для госсектора 1
24.03.2014 DZ Systems и Webparadox создают совместную компанию-разработчика бизнес-приложений и корпоративных систем 1
17.03.2014 Платформа «Апрентис» — «конструктор» для создания бизнес-приложений 2
25.02.2014 Российские программисты придумали способ отказаться от логина-пароля в мобильных приложениях 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

DZ Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 5
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 5
Росплатформа - Р-Платформа 83 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Ред Софт - Red Soft 701 2
Oracle Corporation 6688 2
Microsoft Corporation 24625 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Умные коммуникационные технологии 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
АФК Система ПАО 1797 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Русинформэкспорт 7 1
Нейронные сети ООО 1 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
GitHub 814 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Apple Inc 12101 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Google LLC 11775 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Нейронные сети Фонд 1 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Нейтронные сети Фонд 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 2
seL4 microkernel family 4 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 4
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Апрентис Технологии - Апрентис 4 4
Google Android 13994 3
Linux OS 9937 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Apple iOS 7809 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Microsoft Windows 15657 2
Genode Labs - Genode OS Framework 2 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 2
Rakuten Viber 627 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Яндекс.Маркет 937 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
EROS - Extremely Reliable Operating System 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
QEMU 52 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
IBM PC DOS 37 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Kaspersky OS 124 1
Apple macOS 2059 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
Завалишин Дмитрий 20 14
Чижов Антон 4 4
Железнов Николай 3 3
Анисимов Максим 27 2
Мамиев Виталий 2 2
Рустамов Рустам 412 2
Евсеев Артем 14 2
Яценко Вадим 56 2
Путин Владимир 3171 1
Левин Леонид 130 1
Никифоров Николай 1136 1
Эйгес Павел 97 1
Рубанов Владимир 75 1
Исмаилов Рашид 59 1
Новодворский Алексей 109 1
Василенко Евгения 23 1
Свириденко Андрей 97 1
Добровольский Николай 14 1
Михайлов Артем 8 1
Протасов Станислав 36 1
Иванов Егор 23 1
Лазарев Илья 27 1
Терещенко Вадим 14 1
Тормасов Александр 9 1
Миронов Радислав 1 1
Миронов Михаил 1 1
Веселкин Кирилл 3 1
Кузнецов Сергей 154 1
Члек Сергей 25 1
Суховей Денис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
Увлечения и хобби - Hobbies 364 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Tagline - Тэглайн 28 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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