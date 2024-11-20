Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Image by freepik https://www.freepik.com/free-photo/young-man-working-ethernet-switch_5819346.htm |

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

CNews приглашает 4 декабря принять участие в конференции «Российские программно-аппаратные комплексы 2024».

Регистрация на конференцию «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» по ссылке.

ПАК на российском ИТ-рынке

  • Какова роль ПАК в развитии российского рынка ИТ?
  • Какой ПАК можно считать отечественным?
  • Как меняется спрос на отечественные программно-аппаратные комплексы?
  • Как ПАК помогают решить задачу импортозамещения?
  • Какие решения западных вендоров могут заменить российские ПАК?
  • Как появление ПАК меняет традиционную схему продажи оборудования?

Программно-аппаратные комплексы

  • Главные достоинства ПАК.
  • Как организовать кооперацию для создания ПАК?
  • Можно ли самостоятельно создать ПАК?
  • Платформенный и модульный подход к созданию ПАК.
  • Кто несет ответственность за работоспособность ПАК.

ПАК для решения специфических задач

Спикеры:

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях
Генеративный ИИ

доклад генерального спонсора ГК «Астра»;
доклад генерального спонсора компании «Скала-Р»;
Сергей Члек, управляющий директор, «Росплатформа»;
Дмитрий Завалишин, генеральный директор, основатель, ГК DZ Systems;
Николай Железнов, директор правовой практики, ЦИС «Сколково»;
Артем Евсеев, Руководитель практики интеллектуальной собственности, ИТ и защиты информации, Savina Legal.

Регистрация на конференцию «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще