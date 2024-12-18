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Завалишин Дмитрий



18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
20.11.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 2
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 1
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 2
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
15.06.2017 «Открытая Мобильная Платформа» и группа компаний DZ Systems формируют экосистему вокруг Sailfish Mobile OS RUS 1
22.03.2017 Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 3
14.10.2016 «Мессенджер для чиновников» получил финансирование 3
25.03.2014 В России создана новая компания-разработчик бизнес-приложений для госсектора 1
24.03.2014 DZ Systems и Webparadox создают совместную компанию-разработчика бизнес-приложений и корпоративных систем 1
17.03.2014 Платформа «Апрентис» — «конструктор» для создания бизнес-приложений 1
25.02.2014 Российские программисты придумали способ отказаться от логина-пароля в мобильных приложениях 2
19.03.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
20.02.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
16.05.2008 23 мая откроется конференция ReMIX 1
19.10.2001 "Яндекс" выпустил книгу об интернете 1
22.12.2000 dz online - новый формат старого интернет-издания 2

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Завалишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

DZ Systems - ДЗ Системс 15 14
Yandex - Яндекс 7340 5
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 5
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 5
Росплатформа - Р-Платформа 83 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Microsoft Corporation 24625 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Умные коммуникационные технологии 3 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Samsung Electronics 10255 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Agima 22 1
АФК Система ПАО 1797 1
Acronis - Акронис 448 1
Ростелеком 9701 1
Нейронные сети ООО 1 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Oracle Corporation 6688 1
Русинформэкспорт 7 1
GitHub 814 1
Netcom 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Системы документооборота 498 1
8213 1
Ростех - Азимут 65 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Нейронные сети Фонд 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Нейтронные сети Фонд 1 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Газпром нефть 618 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
РЖД Логистика 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 2
seL4 microkernel family 4 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
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Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 244 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 59 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 5
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Апрентис Технологии - Апрентис 4 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Linux OS 9937 2
Google Android 13994 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Genode Labs - Genode OS Framework 2 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Statista 229 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Apple iOS 7809 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Rakuten Viber 627 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Яндекс.Маркет 937 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
IBM PC DOS 37 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 15 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Windows 15657 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
QEMU 52 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
EROS - Extremely Reliable Operating System 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Чижов Антон 4 4
Члек Сергей 25 3
Евсеев Артем 14 3
Железнов Николай 3 3
Аксенов Андрей 38 2
Кудряшов Сергей 15 2
Анисимов Максим 27 2
Майоров Андрей 12 2
Мамиев Виталий 2 2
Кирпичёв Евгений 2 2
Фомин Стас 2 2
Карасев Антон 19 2
Яценко Вадим 56 2
Скида Максим 8 2
Макин Алексей 10 1
Котенко Дмитрий 7 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Иванов Егор 23 1
Путин Владимир 3171 1
Левин Леонид 130 1
Эйгес Павел 97 1
Рубанов Владимир 75 1
Исмаилов Рашид 59 1
Новодворский Алексей 109 1
Носик Антон 106 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Рыжиков Сергей 111 1
Василенко Евгения 23 1
Свириденко Андрей 97 1
Андреев Алексей 21 1
Добровольский Николай 14 1
Михайлов Артем 8 1
Протасов Станислав 36 1
Лазарев Илья 27 1
Завалишина Евгения 27 1
Колмановская Елена 13 1
Терещенко Вадим 14 1
Тормасов Александр 9 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Увлечения и хобби - Hobbies 364 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Национальный проект 306 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Tagline - Тэглайн 28 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Juniper Research 522 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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