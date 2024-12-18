Завалишин Дмитрий
Завалишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Чижов Антон 4 4
|Члек Сергей 25 3
|Евсеев Артем 14 3
|Железнов Николай 3 3
|Аксенов Андрей 38 2
|Кудряшов Сергей 15 2
|Анисимов Максим 27 2
|Майоров Андрей 12 2
|Мамиев Виталий 2 2
|Кирпичёв Евгений 2 2
|Фомин Стас 2 2
|Карасев Антон 19 2
|Яценко Вадим 56 2
|Скида Максим 8 2
|Макин Алексей 10 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Иванов Егор 23 1
|Путин Владимир 3171 1
|Левин Леонид 130 1
|Эйгес Павел 97 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Носик Антон 106 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Василенко Евгения 23 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Андреев Алексей 21 1
|Добровольский Николай 14 1
|Михайлов Артем 8 1
|Протасов Станислав 36 1
|Лазарев Илья 27 1
|Завалишина Евгения 27 1
|Колмановская Елена 13 1
|Терещенко Вадим 14 1
|Тормасов Александр 9 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Tagline - Тэглайн 28 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Juniper Research 522 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.