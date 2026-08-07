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Полозов-Яблонский Андрей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» 1
17.08.2009 Российские онлайн-билеты спасут e-бизнес 1
07.07.2009 На рейсы «Аэрофлота» регистрируют в интернете 1
19.06.2009 Персональные данные: просьба банкиров о переносе сроков отклонена 1
24.04.2009 Россия: Рынок онлайн-билетов идет на взлет 1
28.04.2008 В рамках E-Finance будет организована секция «Интернет-платежи в Рунете» 1
02.03.2007 Электронные платежи: игроки готовятся к битве с ЦБ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Полозов-Яблонский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 3
SAP SE 5601 2
Ramax - Рамакс 138 2
Optimacros - Оптимакрос 105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
9594 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Росплатформа - Р-Платформа 98 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 1
Питерская группа связистов 441 1
Softkey - Софткей 215 1
DZ Systems - ДЗ Системс 16 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Почта России ПАО 2370 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
CreditPilot - КредитПилот 26 1
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
Assist - Ассист 218 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
РЖД Логистика 21 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Microsoft Office 4170 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Волкова Екатерина 13 2
Ворыхалов Антон 41 2
Замашкина Наиля 23 2
Фильченков Сергей 6 1
Круглов Андрей 7 1
Покровский Александр 5 1
Редько Николай 1 1
Пахомов Филипп 1 1
Шпак Валерий 1 1
Кондрашкин Сергей 1 1
Зехирев Любомир 1 1
Баранов Феликс 4 1
Васильева Лариса 2 1
Филимонов Евгений 4 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Ионкин Николай 5 1
Спирин Геннадий 4 1
Цыганкова Анна 2 1
Яценко Вадим 104 1
Черняев Алексей 2 1
Васильев Даниил 2 1
Степченков Сергей 1 1
Фесенко Игорь 4 1
Попов Семен 1 1
Евсеев Артем 55 1
Рютина Наталья 7 1
Железнов Николай 3 1
Пакош Андрей 1 1
Мосесян Ашот 3 1
Аксаков Анатолий 163 1
Шадаев Максут 1210 1
Врублевский Павел 105 1
Оганесян Ашот 152 1
Алифанов Кирилл 84 1
Ким Борис 75 1
Захаров Дмитрий 46 1
Соболев Александр 13 1
Кирьянова Александра 169 1
Меденцев Константин 106 1
Никитин Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Аренда 2687 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Льготы - Льготные кредиты 165 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Национальный проект 393 1
Федеральный закон 140-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 16 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
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Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Единый день голосования 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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