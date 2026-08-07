Индексная книга (каталог) CNews*
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Полозов-Яблонский Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Полозов-Яблонский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Волкова Екатерина 13 2
|Ворыхалов Антон 41 2
|Замашкина Наиля 23 2
|Фильченков Сергей 6 1
|Круглов Андрей 7 1
|Покровский Александр 5 1
|Редько Николай 1 1
|Пахомов Филипп 1 1
|Шпак Валерий 1 1
|Кондрашкин Сергей 1 1
|Зехирев Любомир 1 1
|Баранов Феликс 4 1
|Васильева Лариса 2 1
|Филимонов Евгений 4 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Ионкин Николай 5 1
|Спирин Геннадий 4 1
|Цыганкова Анна 2 1
|Яценко Вадим 104 1
|Черняев Алексей 2 1
|Васильев Даниил 2 1
|Степченков Сергей 1 1
|Фесенко Игорь 4 1
|Попов Семен 1 1
|Евсеев Артем 55 1
|Рютина Наталья 7 1
|Железнов Николай 3 1
|Пакош Андрей 1 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Врублевский Павел 105 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Алифанов Кирилл 84 1
|Ким Борис 75 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Соболев Александр 13 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Меденцев Константин 106 1
|Никитин Максим 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.