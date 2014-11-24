Индексная книга CNews*
РусславБанк РСБ Русский Славянский банк
Публикаций - 155, упоминаний - 327
РусславБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
|CSA - Cloud Security Alliance 12 1
|АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
|Фролова Светлана 41 38
|Назмутдинова Раиса 27 25
|Гафарова Елена 26 18
|Абрамейцев Алексей 17 11
|Журжалин Олег 10 7
|Бунто Алексей 5 5
|Ефремов Игорь 6 4
|Нестеров Сергей 11 4
|Достов Виктор 22 3
|Ким Борис 72 3
|Герасимов Андрей 24 2
|Николаев Константин 10 2
|Круглов Александр 10 2
|Скляров Евгений 5 2
|Мочальников Алексей 10 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Зайцев Николай 29 2
|Сорокин Алексей 11 2
|Козлов Михаил 167 2
|Краснова Анна 6 2
|Граборов Антон 13 2
|Быстров Алексей 4 1
|Анохин Сергей 42 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Солонин Сергей 85 1
|Вагизов Руслан 18 1
|Рыстенко Михаил 61 1
|Шевченко Владимир 138 1
|Викторов Алексей 9 1
|Асратян Петр 35 1
|Усевич Мария 5 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Ким Дмитрий 34 1
|Аншина Марина 76 1
|Захаров Сергей 9 1
|Филиппская Екатерина 5 1
|Кузин Вадим 34 1
|Коробицын Андрей 0 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Михайлов Иван 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.