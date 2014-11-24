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РусславБанк РСБ Русский Славянский банк

РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк


24.11.2014 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка»
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista
26.05.2014 «Русславбанк» интегрировал клиринг Contact с платежным шлюзом Visa Direct API
23.05.2014 «Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры
25.04.2014 ИС «Русславбанка» сертифицированы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0
03.06.2013 «Русславбанк» запустил сеть терминалов оплаты с помощью eKassir
18.03.2013 «Русславбанк» выпустил карту Contact MasterCard для моментальных платежей в интернете
11.02.2013 IBS Platformix организовал миграцию ЦОД для «Русславбанка»
08.08.2012 Contact стала первой зарегистрированной платежной системой в России
10.10.2011 R-Style Softlab и «Русславбанк» подтвердили совместимость RS-Bank V.6 с системой срочных переводов Contact
23.12.2010 ReignVox подготовил «Русславбанк» к вступлению в силу требований закона «О персональных данных»
07.04.2010 Kaspersky Work Space Security защитит сотрудников «Русславбанка» от ИТ-угроз

Публикаций - 155, упоминаний - 327

РусславБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 97 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 1
Weblink International 3 1
Webmoney 513 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 1
Softkey - Софткей 199 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 191 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 68 1
АФК Система ПАО 1638 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 83 1
Experian 73 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 51 1
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 49 1
ПрограмБанк 94 1
Softline - Софтлайн 1870 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
Орбита 76 1
Ponemon Institute 82 1
Fujitsu 1898 1
InfoWatch - Инфовотч 842 1
Huawei 3222 1
VMware 2025 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 1
ICL Services 61 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 1
HP Inc. 5313 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
БПЦ Банковские технологии 105 1
Qiwi 878 24
Visa International 1809 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Рапида НКО - платежные система 140 5
Бинбанк 190 5
Альфа-Банк 1476 4
Русский стандарт Банк 370 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
OTP Group - ОТП Банк 157 3
CITIC Capital Holdings 5 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
UnionPay - Платёжная система 88 2
Пробизнесбанк АКБ 126 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Ингосстрах СПАО 301 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
American Express - Amex 309 2
Diners Club International - платёжная система 79 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Открытие ФК - Номос-банк 100 2
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 27
Федеральное казначейство России 1345 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 210 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 594 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 368 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 46 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 156 1
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 1162 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 1
R-Style Softlab - RS-Retail 50 1
CyberPlat ИСДП - Интегратор Систем Денежных Переводов 3 1
Новая Афина ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 15 1
Kaspersky Work Space Security - KWSS 43 1
MasterCard MoneySend 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Visa Direct 5 1
Microsoft Exchange 1222 1
VK - Mail.ru Деньги 73 1
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 44 1
Qiwi Кошелек 185 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 1
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 1
Dell EMC VNX 42 1
Qiwi Терминалы 101 1
Intel Express 8 1
Microsoft Skype 1940 1
Apple - App Store 2437 1
Google Android 11959 1
Apple iOS 6422 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 156 1
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 1
Фролова Светлана 41 38
Назмутдинова Раиса 27 25
Гафарова Елена 26 18
Абрамейцев Алексей 17 11
Журжалин Олег 10 7
Бунто Алексей 5 5
Ефремов Игорь 6 4
Нестеров Сергей 11 4
Достов Виктор 22 3
Ким Борис 72 3
Герасимов Андрей 24 2
Николаев Константин 10 2
Круглов Александр 10 2
Скляров Евгений 5 2
Мочальников Алексей 10 2
Буланкин Сергей 12 2
Зайцев Николай 29 2
Сорокин Алексей 11 2
Козлов Михаил 167 2
Краснова Анна 6 2
Граборов Антон 13 2
Быстров Алексей 4 1
Анохин Сергей 42 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Солонин Сергей 85 1
Вагизов Руслан 18 1
Рыстенко Михаил 61 1
Шевченко Владимир 138 1
Викторов Алексей 9 1
Асратян Петр 35 1
Усевич Мария 5 1
Адмиральский Сергей 39 1
Ким Дмитрий 34 1
Аншина Марина 76 1
Захаров Сергей 9 1
Филиппская Екатерина 5 1
Кузин Вадим 34 1
Коробицын Андрей 0 1
Верниковская Наталья 5 1
Михайлов Иван 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 35
Европа 12319 21
Украина 6212 19
Индия - Республика 4263 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 17
Турция - Турецкая республика 1708 17
Таджикистан - Республика 726 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Украина - Киев 916 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 6
Казахстан - Республика 4467 6
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Таджикистан - Душанбе 49 4
Армения - Республика 1112 4
Ближний Восток 2549 4
Узбекистан - Республика 1285 4
Украина - Харьковская область - Харьков 188 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 4
Грузия 1064 4
Киргизия - Бишкек 106 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Египет - Арабская Республика 687 3
Марокко - Королевство 173 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 3
Тунис - Тунисская Республика 148 3
ДНР - Донецк 153 3
Казахстан - Алматы 483 3
Азербайджан - Баку 106 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 3
Молдавия - Республика Молдова 668 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 3
Денежные переводы 775 79
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
НКО - Некоммерческая организация 220 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» - SEPA - Single Euro Payments Area - Единая зона платежей в евро 36 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
Digital October - конференционное пространство 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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