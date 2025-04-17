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Нестеров Сергей



17.04.2025 ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform 1
16.10.2020 «Связной» запустил отправку денежных переводов Contact в магазинах по всей России 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1
15.04.2020 Contact запускает мобильное приложение для денежных переводов 1
26.11.2019 Платежная система Contact представила онлайн-сервис обмена валют 1
25.12.2015 К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола» 1
17.02.2015 К платежной системе Contact подключился «СКБ-банк» 1
04.02.2015 Банк «Нейва» запустил денежные переводы Contact 1
03.12.2014 Банк «Тульский Промышленник» стал участником платежной системы Contact 1
12.03.2014 Клиенты «Денег Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы по системе Contact по России 1
22.10.2013 Банк «Пивденный» стал участником платежной системы Contact 1
18.04.2013 К системе Contact подключился «Банк Российский Кредит» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Нестеров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6749 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Системы и Технологии ГК 101 1
Visa International 1953 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 5
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Связной ГК 1372 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Тульский промышленник 4 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17281 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1817 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 901 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 81 1
Google Android 14186 1
Apple iOS 7923 1
Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
Apple - App Store 2921 1
Oracle Java - язык программирования 3118 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 601 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1053 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 104 1
Иванов Михаил 105 1
Следков Максим 10 1
Румянцев Вадим 10 1
Неверова Елена 2 1
Кузьмина Анна 2 1
Ходжаев Рустам 1 1
Пальчикова Ирина 1 1
Гриняк Виктор 1 1
Морохова Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 8
Турция - Турецкая республика 2400 5
Европа 21876 4
Индия - Bharat 5515 3
Канада 4910 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 2
Казахстан - Республика 5612 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Таджикистан - Республика 876 1
Таджикистан - Душанбе 54 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Украина 7652 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 1
Россия - УФО - Свердловская область 1557 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1589 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 417 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 293 1
Сингапур - Республика 1865 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Малайзия 871 1
Таиланд - Королевство 830 1
Новая Зеландия 720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 2
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Физика - Physics - область естествознания 2670 1
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1547 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
Oracle Academy 8 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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