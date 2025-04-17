ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform

Deckhouse Kubernetes Platform, российская платформа для управления контейнеризированными приложениями, стала элементом обновления ИТ-инфраструктуры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение позволило мигрировать систему управления корпоративными процессами BoardMaps 3.0 от «Дэшборд Системс» в высокозащищенную контейнерную среду с сохранением SLA и в соответствии со стандартами безопасности, создать условия для перевода большого числа корпоративных сервисов на импортозамещенную платформу, а также автоматизировать процесс CI/CD. Об этом CNews сообщили представители Deckhouse.

В рамках внедрения обновленного приложения BoardMaps для ГТЛК был осуществлен бесшовный переход с Windows-инфраструктуры на Linux-окружение с использованием контейнерных технологий. Для реализации проекта требовалось выбрать импортозамещенную платформу и партнера, который мог бы взять на себя ответственность за внедрение системного ПО и поддержку всей инфраструктуры.

«Долгое и успешное сотрудничество с ГТЛК позволило нам завоевать их доверие, благодаря чему мы смогли рекомендовать надежное решение для реализации текущих проектов с большими планами на дальнейшее масштабирование. Этот опыт подтверждает, что совместная работа на протяжении многих лет помогает не только решать технические задачи, но и выстраивать стратегические партнерства, способствующие успешной цифровой трансформации», — отметил Сергей Нестеров, руководитель отдела развития клиентов АО «Дэшборд Системс».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) стала основой для развертывания и эксплуатации BoardMaps 3.0., построенной на новом технологическом стеке и поддерживающей мобильные версии приложений. «Флант» выполнил полный цикл сопровождения — от внедрения и настройки платформы до обучения команды заказчика. Система была развернута в локальном контуре, что позволило контролировать данные и соблюдать внутренние стандарты безопасности, а также использовать Kubernetes для масштабирования и реагирования на растущие потребности в вычислительных ресурсах.

«Совместная работа «Дэшборд Системс» и «Флант» помогла нам быстро получить надежное решение без остановки бизнес-процессов. Для нас было критически важно не только поддержать текущий уровень стабильности и качества, но и повысить его. Deckhouse Kubernetes Platform продемонстрировала свои широкие функциональные возможности и надежность в условиях, когда требования к уровню сервиса и показателям безопасности стали максимально высокими. Техподдержка DKP оперативно подключалась и помогала нашей пилотной команде разворачивать кластер и проводить интеграцию с внешними системами. После ухода иностранных вендоров мы вновь получили полную поддержку разработчика в режиме реального времени в лице российской компании, что позволило достаточно быстро осуществить миграцию ПО», — отметил Антон Жиряк, заместитель директора дирекции цифровой трансформации АО «ГТЛК».

«Важным результатом перехода на Deckhouse Kubernetes Platform для ГТЛК стало значительное ускорение процесса развертывания — задачи, которые раньше занимали недели, теперь выполняются за считанные часы. Автоматизация рутинных операций позволила ИТ-специалистам компании сосредоточиться на развитии новых сервисов. Гибкое масштабирование и балансировка нагрузки обеспечивают эффективное распределение ресурсов и сокращают потребность в дополнительных вычислительных мощностях. С запуском Kubernetes-кластера система готова к повышенной нагрузке и интеграции новых цифровых решений», – отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

На текущий момент система BoardMaps на базе DKP эксплуатируется, обеспечивая работу коллегиальных органов ГТЛК, выполнена миграция иных сервисов компании. При этом заложенные технологические решения ежедневно позволяют расширять использование контейнерных технологий в инфраструктуре Государственной транспортной лизинговой компании.