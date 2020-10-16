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«Связной» запустил отправку денежных переводов Contact в магазинах по всей России

Ритейл Розница

Денежные переводы Contact стали доступны в магазинах «Связной». Клиенты платежной системы получили возможность отправлять деньги по России и за границу в любом магазине сети.

Для отправки перевода отправителю необходимо предоставить менеджеру магазина «Связной» документ, удостоверяющий личность, назвать свой номер телефона, ФИО получателя, страну и город получения. После этого нужно внести денежные средства и забрать чек с номером перевода. Получить перевод можно в любом пункте платежной системы, полный список доступен на официальном сайте Contact.

«Связной» также объявил о старте акции «Делай переводы - копи скидку». В период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. при отправке перевода на любую сумму клиент получает специальный промокод в размере комиссии за операцию. Промокоды суммируются и дают скидку до 20% на покупку любого товара в магазинах «Связной». Срок действия промокодов: до 31 октября 2021 г.

«В наших магазинах можно купить не только технологичные гаджеты, но и совершать платежные операции, которыми ежемесячно пользуются более 3 млн человек. Денежные переводы являются одной из наиболее популярных услуг, поэтому мы активно развиваем это направление, расширяя географию переводов и улучшая возможности финансовых операций», — сказал вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной» Максим Следков.

«Новая услуга, реализованная нами совместно с сетью «Связной», — это важный вклад в развитие широкой и доступной сети денежных переводов по всей России. Теперь переводы стали еще более удобными для наших клиентов, которые могут отправить деньги близким, где бы они не находились», — отметил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

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