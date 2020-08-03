Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ

Более 200 учебных заведений России и ближнего зарубежья участвуют в программе Oracle Academy. Членство в ней бесплатно, а пользователи получают программу цифровых занятий, подготовленную в соответствии с мировыми стандартами, а также учебные материалы и ПО, что помогло преподавателям и учащимся колледжей, вузов и школ без труда перейти на дистанционное обучение в этом году. Проект реализуется не первый год, поэтому преподаватели не испытали трудностей с переходом на «удаленку».

Oracle Academy помогла завершить виртуальный учебный год тысячам учащихся

Компания Oracle объявила о результатах работы образовательной программы Oracle Academy в 2019/20 учебном году. Только в России и странах ближнего зарубежья ее онлайн-ресурсами воспользовались несколько тысяч учащихся. Проект предполагает предоставление доступа к готовым методологическим наработкам и технологическим платформам для онлайн-обучения. В частности, Oracle Academy предложила своим институциональным членам учебный план, отвечающий требованиям XXI века, обучающие материалы и инструменты, для доступа к которым понадобился только веб-браузер.

«Благодаря этой своевременной инициативе сотни учебных заведений и тысячи учащихся в России и странах ближнего зарубежья получили программу цифровых занятий, подготовленную в соответствии с мировыми стандартами, а также бесплатные учебные материалы и программное обеспечение. Кроме того, студенты смогли бесплатно изучить революционную разработку Oracle — первую в мире автономную базу данных Oracle Autonomous Database в рамках новых облачных сервисов Always Free», — сказано в сообщении в российском блоге Oracle.

В России и странах ближнего зарубежья онлайн-ресурсами программы воспользовались несколько тысяч учащихся

В компании особо подчеркивают, что членство в Oracle Academy бесплатно, а потому получить доступ к онлайн-ресурсам и передовым технологическим новинкам совсем не сложно. О том, какие преимущества это дает на практике и как завершился виртуальный учебный год на всех трех уровнях системы образования, рассказали преподаватели самих учебных заведений.

Где и как воспользовались онлайн-программами Oracle

Общеобразовательная школа № 2127 (Москва)

Ученики 10-го инженерного класса в московской общеобразовательной школе №2127 углубленно изучают информатику. Ввод дистанционного обучения совпал с темой «Базы данных».

«Мы успешно ее изучили, используя возможности Oracle Academy. Моя роль свелась к составлению проверочных работ и консультированию обучающихся, — говорит Ирина Пальчикова, учитель информатики и физики школы №2127. — Результат меня более чем устраивает. Чтобы исключить возможность списывания, я составила тестовые задания в разных вариантах. Накопляемость оценок высокая, задания в системе оценивались как домашние».

В результате изучение программирования на языке Java также проходило с использованием материалов Oracle Academy.

Международный колледж информационных технологий IThub (Москва)

Колледж готовит студентов по самым востребованным технологическим специальностям — от программирования до ИТ-коммерции. Например, студенты 2 курса учатся разрабатывать объектно-ориентированные приложения, используя материалы Oracle Academy по Java Programming, и изучают основы баз данных с курсом Database Foundations.

«Это не только доступная и адаптированная теория с необходимыми учебными материалами, но и отличные инструменты для удаленной отработки практических навыков студентов. Они работают над проектами в виртуальной среде, используя платформу Oracle Application Express (APEX), — рассказывает Светлана Морохова, заместитель директора колледжа по развитию и международному сотрудничеству».

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Для студентов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладная информатика» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, этот учебный год стал первым, когда курсы Oracle Academy начали активно внедряться в образовательный процесс. Например, в департаменте анализа данных, принятия решений и финансовых технологий дисциплина «Системы управления базами данных» построена на основе курсов Database Programming with SQL и Database Programming with PL/SQL.

«Мы очень рады, что заблаговременно перешли на применение цифровых образовательных технологий и оказались подготовлены к онлайн-занятиям. Использование ресурсов Oracle Academy, в частности — платформы APEX, сделало переход на дистанционное обучение максимально прозрачным и эффективным», — отмечает Михаил Иванов, заместитель проректора по цифровизации Финуниверситета.

Дальневосточный федеральный университет

В ДВФУ, одном из университетов федерального уровня, курсы Oracle Academy уже несколько лет являются частью методического комплекса, используемого при изучении баз данных и программирования на Java. Основная инфраструктура для занятий по дисциплине была создана задолго до карантина и оказалась настолько удачной, что учебный процесс почти не претерпел изменений. На дистанционных занятиях в формате вебинаров студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем и демонстрировать свои работы.

«Oracle Academy дает очень много для обучения онлайн, — уверен Виктор Гриняк, доктор технических наук, профессор ДВФУ. — Преподаватели получают готовые курсы, которые можно использовать «как есть» или сделать их частью методического комплекса дисциплины. Огромный плюс в том, что весь материал доступен на английском языке, что дает возможность параллельного освоения профессионального английского. А большое количество тестов упрощает проведение аттестации студентов».

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Согласно Национальному рейтингу университетов, СПбПУ входит в тройку лучших российских вузов по качеству образования. При переходе на удаленный режим ресурсы Oracle Academy доказали свою эффективность. У студентов был доступ через интернет к слайдам и конспектам лекций, практическим заданиям, тестам. Три группы бакалавров по специальностям «Информационные системы и технологии» и «Системный анализ и управление» изучили, в частности, такие дисциплины, как «Системный подход в разработке ПО» и «Базы данных».

«Учебные ресурсы не нужно было разрабатывать самостоятельно. Студенты получили учетные записи в системе управления обучением и пространство APEX, где им предоставлялись план работы на текущую неделю и учебные материалы. Особенно хочется отметить удобство использования APEX для проведения лабораторных занятий по базам данных в условиях, когда у студентов нет доступа в учебные классы с предварительно развернутым программным обеспечением», — отмечает Сергей Нестеров, доцент Высшей школы киберфизических систем и управления СПбПУ.

Белорусский государственный университет (БГУ)

Ведущий университет Белоруссии показал в 2020 г. самый высокий результат за всю историю участия в рейтинге лучших университетов мира OS, поднявшись на 34 позиции. Факультет прикладной математики и информатики БГУ является институциональным членом Oracle Academy c 2012 г. и за это время обучение по курсам Oracle прошли около 2000 студентов.

«Дистанционное обучение, организованное Oracle Academy, стало особенно актуальным в последнее время в связи с необходимостью перехода в онлайн. Среди многочисленных преимуществ следует отметить оригинальные учебные ресурсы, разработанные специалистами Oracle, а также рабочие пространства APEX, предоставляемые для выполнения практических заданий, — говорит Анна Кузьмина, доцент кафедры информационных систем управления БГУ.

Университет Нархоз (Казахстан)

Университет Нархоз накопил обширный опыт организации и проведения виртуального обучения благодаря многолетнему сотрудничеству с Oracle Academy. Занятия в весеннем семестре 2019/20 учебного года проводились в привычном формате: онлайн-лекции с интерактивной демонстрацией возможностей языка PL/SQL, а также лабораторные работы выполнялись в среде APEX на базе передовой версии Oracle Database 19c.

«В отличие от многих видов деятельности, практически парализованных режимом изоляции, пандемия почти не сказалась на наших возможностях преподавания. Мы органично вписались в онлайн-среду. Oracle Academy прекрасно адаптирована для комфортного проведения удаленных занятий, — делится впечатлениями Елена Неверова, старший преподаватель образовательной программы «Информационные системы и статистика» университета Нархоз. — База данных Oracle полностью оправдала наши ожидания в части производительности, функционала, эргономичности. А онлайн-тестирование снимает вопросы об объективности выставляемой оценки».

Таджикский технический университет и филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Таджикистан)

Преподавателей и студентов двух разных вузов — Таджикского технического университета и филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе — объединяет повышенный интерес к передовым технологиям. Они — одни из первых учебных заведений в системе высшего образования республики, начавшие осваивать автономную базу данных Oracle благодаря бесплатному доступу к облачным сервисам Always Free по программе Oracle Cloud Free Tier.

В рамках программы Oracle Academy преподаватели прошли обучение по базам данных и программированию на SQL и PL/SQL. Теперь студенты ИТ-специальностей используют широкий спектр технологий, в том числе Oracle Database Express Edition, SQL Developer Data Modeler, SQL Developer и APEX, для проектирования реальных баз данных для конкретных объектов.

«Во время защиты работ учащиеся демонстрируют самостоятельно выполненную нормализацию баз данных, а также разработанную базу данных и веб-приложение. Доступ к большинству продуктов можно получить двумя способами — на локальной машине и с использованием облачных сервисов Oracle. Мы планируем расширить изучение облачных продуктов Oracle, чтобы помочь студентам лучше ориентироваться в мире цифровых технологий, что с каждым днем становится все более актуальным», — отмечает Рустам Ходжаев, старший преподаватель кафедры АСУ Таджикского технического университета, также занимающий должность старшего преподавателя кафедры фундаментальных и естественных наук филиала МГУ.

Образовательные инициативы Oracle Academy

В Oracle отмечают, что одна из основных целей проекта — повысить интерес к обучению компьютерным технологиям и открыть доступ к новым знаниям. Способствуя внедрению инноваций, Oracle предоставляет доступ к бесплатным учебным ресурсам в более чем 120 странах мира.

«Курсы Oracle Academy разработаны преподавателями для преподавателей и постоянно обновляются, поскольку информационные технологии развиваются стремительно. Это дает возможность подготовить учеников к дальнейшему обучению и развитию карьеры, передать навыки для развития творческого мышления и помочь им стать лидерами в сфере цифровых технологий», — говорится в блоге компании.

В программе Oracle Academy участвуют порядка 200 российских вузов, колледжей и школ, а также десятки вузов из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других стран ближнего зарубежья. В 2019/20 учебном году в Oracle Academy прошли обучение более 23 тыс. школьников и студентов в России и почти 11 тыс. — в странах ближнего зарубежья.