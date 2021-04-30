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Таджикистан
Душанбе

Таджикистан - Душанбе


30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 2
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype 1
21.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС в Мордовии 1
15.06.2016 Решение от «АйТи. Смарт системы» с применением RFID-технологии внедряют в Таджикистане 1
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
23.05.2016 ЦФТ открыла офис в Таджикистане 1
03.02.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в МДО «Стандарт молия» 1
25.12.2014 «Золотая Корона» и МДО «Зудамал» стали партнерами 1
17.09.2013 Финансовый дом «Баракат» стал участником системы Contact 1
30.07.2013 Система Contact и «Спитамен Капитал» стали партнерами 1
26.11.2012 Микрофинансовая организация «Арванд» присоединилась к системе Contact 1
30.03.2012 Совокупная выручка ЦФТ в 2011 г. увеличилась на 65% 1
07.03.2012 Денежные переводы Contact стали доступны клиентам AccessBank 2
02.11.2011 «Агроинвестбанк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап 2
30.09.2011 На «Яндекс.Картах» появились спутниковые снимки Турции, Израиля, Египта и других стран 1
11.02.2011 МЛТ продемонстрировал LTE в Таджикистане 1
08.07.2010 «Ростелеком» увеличил объем IP трафика, проходящего через сеть компании на страны СНГ, более чем в 7 раз 1
01.12.2008 «Исател» пришел в Таджикистан 3
13.10.2008 «Таком» внедрил VoIP-софтсвич от «МФИ Софт» 1
02.06.2008 Николай Рогдев назначен генеральным директором «Глобал-Телепорта» 1
08.02.2008 «Техносила» откроет в 2008 г. 140 франчайзинговых магазинов 1
16.01.2008 Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме» 1
14.01.2008 Huawei развернет первую мобильную сеть WiMAX в Средней Азии 1
04.09.2007 21 ноября в Таджикистане откроется InfoComExpo Tajikistan 2007 1
14.05.2007 "ВымпелКом" увеличил долю в "Такоме" 1
30.03.2007 "Вымпелком" инвестирует $100 млн. в развитие сети 3,5G в Таджикистане 1
29.03.2007 "ВымпелКом" запустил первую сеть 3,5G в СНГ 2
02.03.2007 Таджикистан разработал проект строительства телекоммуникационной сети 1
11.09.2006 Beeline приходит в Таджикистан 1
14.08.2006 Siemens стал поставщиком оборудования для сети 3G/W-CDMA в Таджикистане 1
23.06.2006 Оптико-электронный узел "Нурек" передан России 1
30.11.2005 В "Делойт" завершен переход офисов на IP-телефонию 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
29.12.2004 РБК СОФТ выиграл тендер Федерального агентства по образованию 1
04.06.2004 Дочка ZTE стала пятым оператором мобильной связи в Таджикистане 1
26.05.2004 В Таджикистане в июне запустят сеть CDMA2000 1
11.11.2003 "Транстелеком" предложил построить единую инфосистему для РЖД 1
14.08.2003 Consistent Software победил в тендере администрации Калининградской области 1
07.03.2003 Интернет в Центральной Азии: обычное средство связи или роскошь? 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

Таджикистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 39 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 427 3
Золотая Корона 333 3
Huawei 3016 3
Oracle Corporation 5638 2
ZTE Corporation 612 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 2
Cisco Systems 4542 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 1
Eastwind - Восточный Ветер 63 1
РЦКС - Республиканский центр космической связи 2 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 627 1
Синтерра - Synterra 732 1
Comptek - Комптек 165 1
Deloitte - Делойт 226 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 504 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 1
Samsung Electronics 8405 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 1
HP Inc. 4843 1
МФИ Софт 114 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 19 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 163 1
NEC 1570 1
Siemens AG - Сименс Россия 2116 1
АйТи 1056 1
Yandex - Яндекс 4439 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 1
РусславБанк - РСБ 147 4
Qiwi 783 3
Visa International 1613 1
МТС банк 257 1
Boeing 447 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Банк Санкт-Петербург 123 1
Техносила 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1576 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Arianespace 38 1
Свобода 33 1
Веста 18 1
МДМ Банк 161 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 11 1
ГПБ - Газпромбанк 768 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 25 1
Правительство РФ 2467 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
Правительство Республики Таджикистан - Минсвязи Таджикистана 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 34 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 6 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 212 1
Gigabit Ethernet 802 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 664 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 153 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 65 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 390 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Eastwind DigiTel 3 1
Eastwind Contact Center 7 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 1
Eastwind Call Register 5 1
Eastwind Billing System 16 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 74 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 33 1
ЦФТ Faktura.ru 149 1
Яндекс.Карты и Транспорт 297 1
1С:Медицина 17 1
Rakuten Viber 430 1
Космодром Байконур 347 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 36 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 329 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
WeChat - Мессенджер 96 1
SQL - Язык программирования 541 1
Microsoft Skype 1747 1
Java - Язык программирования 2333 1
WhatsApp Messenger 658 1
Фролова Светлана 41 4
Пилюгин Игорь 7 2
Иванов Михаил 69 1
Нестеров Сергей 11 1
Давлатзод Нусратулл 3 1
Никифоров Николай 1129 1
Семенов Алексей 68 1
Иванов Сергей 241 1
Фомичев Андрей 53 1
Висящев Андрей 56 1
Федорова Олеся 60 1
Семенов Максим 21 1
Колпаков Антон 46 1
Федин Александр 4 1
Таджикистан - Республика 686 33
Россия - Российская федерация - РФ 76278 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 18
Казахстан - Республика 3735 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 6
Беларусь - Белоруссия 2933 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 5
Турция - Турецкая республика 1305 4
Европа 6447 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 3
Молдавия - Республика Молдова 619 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
Азия - Азиатский регион 2863 3
Украина 5153 2
Армения - Ереван 124 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 168 2
Азербайджан - Баку 99 2
Казахстан - Алматы 433 2
Южная Корея - Республика 2839 2
Грузия 978 2
Узбекистан - Республика 1206 2
Израиль 1288 2
Индия - Республика 3429 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 277 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 1
Франция - Гвиана 60 1
Грузия - Тбилиси 66 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 1
Россия - ПФО - Казань 1820 1
Южная Америка 561 1
Россия - СФО - Красноярский край 841 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 212 1
Закавказье 112 1
Южная Осетия - Цхинвал 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 5
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
Space Daily 194 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 87 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 1
Oracle Academy 8 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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