на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таджикистан
Душанбе
Таджикистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 4
|Пилюгин Игорь 7 2
|Иванов Михаил 69 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Давлатзод Нусратулл 3 1
|Никифоров Николай 1129 1
|Семенов Алексей 68 1
|Иванов Сергей 241 1
|Фомичев Андрей 53 1
|Висящев Андрей 56 1
|Федорова Олеся 60 1
|Семенов Максим 21 1
|Колпаков Антон 46 1
|Федин Александр 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
|Space Daily 194 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru