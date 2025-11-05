Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Дистрибуция
|

«Таджеро» автоматизировала склад с помощью Axelot WMS

Завершился первый проект внедрения Axelot WMS в Таджикистане – автоматизирован склад дистрибьютора продуктов питания и бытовой химии в Таджикистане. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

«Таджеро» – дистрибьютор продуктов питания и бытовой химии в Таджикистане, поставляющий товары мировых брендов в более чем 6,1 тыс. торговых точек по всей стране, и поэтому цифровизация логистики является для компании стратегически значимым шагом.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Объектом автоматизации стал центральный склад «Таджеро» в Душанбе площадью 3 тыс. кв.м. Руководство поставило перед экспертами Axelot задачу максимально автоматизировать процессы принятия решений на складе, чтобы свести к минимуму влияние человеческого фактора на процессы и повысить общую эффективность работы склада.

Этот проект открыл для «Таджеро» новые возможности в масштабировании бизнеса и повышении качества обслуживания своих клиентов, а для Axelot стал важной точкой роста на рынке Центральной Азии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/