Пилюгин Игорь


СОБЫТИЯ


22.01.2026 «Стэкком» запускает коммерческие услуги спутниковой связи на отечественном оборудовании «Стар-Т» 1
21.02.2024 «Ростелеком‎» представил аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2 1
23.04.2018 «Ростелеком» предлагает умные решения для видеонаблюдения 1
19.02.2010 Андрей Анисимов назначен исполняющим обязанности генерального директора «Билайн» в Узбекистане 1
03.12.2008 «Билайн» запустил 3G в Узбекистане 1
04.03.2008 Назначен генеральный директор Unitel 2
30.03.2007 «ВымпелКом» запустил сеть 3,5G 1
30.03.2007 "Вымпелком" инвестирует $100 млн. в развитие сети 3,5G в Таджикистане 2
11.09.2006 Beeline приходит в Таджикистан 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Пилюгин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 6
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 3
Ростелеком 10379 2
Amdocs 133 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
МегаФон 10017 1
Uztelecom - Buzton 38 1
HiWatch 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8932 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2375 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8962 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 340 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5179 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 278 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 325 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
USB modem - USB модем 309 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10353 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 170 1
InterSystems Ensemble 58 1
Авдеев Сергей 29 2
Плесконос Дмитрий 33 2
Осадчая Екатерина 47 1
Анисимов Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 4
Таджикистан - Республика 917 4
Узбекистан - Республика 1880 3
Таджикистан - Душанбе 55 2
Евразия - Евразийский континент 628 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Франция - Французская Республика 7987 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 1
Казахстан - Республика 5823 1
Таджикистан - Горно-Бадахшанская автономная область - Хорог 3 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1109 1
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
