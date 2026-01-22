Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пилюгин Игорь
СОБЫТИЯ
Пилюгин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Авдеев Сергей 29 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Осадчая Екатерина 47 1
|Анисимов Андрей 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.