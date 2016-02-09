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HSDPA High-Speed Downlink Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону

HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону

СОБЫТИЯ

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09.02.2016 «МегаФон» удвоил скорость мобильного интернета в Ростовской области

«МегаФон» модернизировал более 1000 3G-станций в Ростовской области, внедрив технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA) для увеличения скоростей передачи данных в два раза. Технология
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области

тернета на всей территории Белгородской области, внедрив на действующих базовых станциях технологию DC-HSDPA. Теперь абонентам компании предоставлен мобильный интернет-доступ на максимальной ск
05.08.2015 «МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области

о модернизации сетей 3G на территории Нижегородской области, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали
22.07.2015 «МегаФон» удвоил скорости интернета в райцентрах Краснодарского края

й проект по модернизации сетей 3G в районных центрах Кубани, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали
21.08.2014 «Билайн» запустил технологию DC-HSDPA в Белгородской области

бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Белгородской области. Новая технология поддерживает максимально возмож
11.07.2014 Ericsson «разогнал» HSDPA до 63 Мбит/сек

comm Technologies (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) продемонстрировали работу технологии 3C-HSDPA (3-Carrier High-Speed Downlink Packet Access) в условиях коммерческой сети. Как сообщил
20.05.2014 «Билайн» запускает DC-HSDPA на 3G-сети в Воронежской области

бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Воронежской области. Как говорится в заявлении «ВымпелКома», поступивш
06.05.2014 «Билайн» во Владимире разогнал скорости мобильного интернета до 42 Мбит/с

(DC-HSDPA) на сети третьего поколения (3G) во Владимирской области. В первую очередь, на технологию DC-HSDPA+ переводятся базовые станции областного центра и районных городов с самым большим ин
19.03.2014 «Билайн» в Тульской области запустил технологию DC-HSDPA

рамках технологии может достигать 42 Мбит/с. Как рассказали CNews в операторе, внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы модернизации сети третьего поколения 3G в Тульско
05.02.2014 «МегаФон» на Северо-Западе увеличивает скорость доступа в интернет в сети 3G

ининграде, сообщили CNews в операторе. Принцип действия современной технологии Dual Carrier HSDPA+ (High-Speed Downlink Packet Access) основан на одновременном использовании двух частот UMTS вм
20.01.2014 МТС в Татарстане готовит сеть к запуску LTE

го поколения на IP-технологии, более половины базовых станций 3G переведены на работу по технологии DC-HSDPA+. Проведенные работы позволили существенно расширить емкость сети, увеличить скорост
23.12.2013 «Билайн» удвоит скорость мобильного интернета в Петербурге

Мбит/c, переводятся базовые станции в районах города с самым большим трафиком. Внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы комплексной модернизации сети 3G в Санкт-Петербур
17.12.2013 «Билайн» переводит на новые технологии сеть 3G в Архангельской области

по технологии HSPA+ более 80% сети 3G в Архангельской области, а также начала перевод на технологию DC-HSDPA+ базовых станций в наиболее крупных населённых пунктах региона. Модернизация сети и

21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии

оящее время 100% базовых станций «третьего поколения» переведены по технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить максимальную скорость передачи данных в два раза. Активац
08.08.2013 Мобильный интернет МТС в Калининграде стал в два раза быстрее

ях «третьего поколения» МТС до 42 Мбит/с. В августе МТС перевела на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) более чем 50% базовых станций в Калининграде. До конца осени 2013 г. на инновацион
21.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с

в Сибири. МТС перевел более 40% базовых станции сети 3G в Сибири на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс
14.06.2013 МТС разгоняет мобильный интернет в Рязанской области

ные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о переводе 65% базовых станций 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Рязанской области в рамках комплексной программы развития сети связи в регионе.

13.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет во Владимирской области до 42 Мбит/с

зи во Владимирской области. МТС перевела базовые станции сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с

Системы» (МТС) объявила о реализации проекта по переводу сети МТС в Иркутской области на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая позволила увеличить максимальную скорость в сети «трет
04.06.2013 МТС модернизировала 3G-сеть в Ленинградской области

(МТС) объявила о модернизации базовых станций в Ленинградской области по технологии Dual Carrier – HSDPA+, позволяющей пользоваться мобильным интернетом на скорости до 42 Мбит/с. Высокоскорост
06.05.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с

мпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о переводе сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила емкость сети 3G и
26.04.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Бурятии до 42 Мбит/с

пания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в сети МТС в Республике Бурятия технологии DC-HSDPA+ (Dual Carrier HSDPA+). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны с
22.03.2013 МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре

корость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) была запущена на 100% базовых станций 3G МТС в Нарьян-Маре и на половине базовых с
20.03.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с

омпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны ско
05.03.2013 МТС начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с в Санкт-Петербурге

ет-магазине. В комплект «МТС Коннект» входит модем МТС с поддержкой технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) и SIM-карта с тарифным планом «МТС Коннект-4». Новые мультистандартные модемы МТС

04.03.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с

ь максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему

30.08.2012 МТС на Дальнем Востоке начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с

ети МТС на Дальнем Востоке комплектов «МТС Коннект» с поддержкой мобильного интернета по технологии DC-HSDPA на скорости до 42 Мбит/с. Комплект «МТС Коннект» — это модем МТС с поддержкой технол
31.01.2011 МТС протестировала технологию Dual Carrier HSDPA на базе сетей 3G в Москве

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила об успешном тестировании в Москве технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая является эволюцией HSDPA (High-Speed Downlink Packet A
24.12.2009 Нетбук с WiMAX, HSDPA, EDGE и Wi-Fi выходит на российский рынок

ет о начале продаж нетбука ColibriComstar в розничной сети «Комстар» в Москве с 25 декабря 2009 г. Главной особенностью новинки является поддержка сразу нескольких технологий мобильной связи – WiMAX, HSDPA, GPRS/EDGE и Wi-Fi. В первую очередь продажи начнутся во флагманском салоне «Комстар» по ул. Новый Арбат, 2, а затем – в остальных офисах обслуживания. В дальнейшем новинку планируется вы
25.09.2007 Samsung выпускает смартфон с HSDPA и GPS

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске смартфона Samsung i550, предназначенного для работы в сетях GSM c поддержкой EDGE, а также в сетях третьего поколения с технологиями HSDPA и UMTS. Смартфон оснащен встроенным GPS-навигатором и аккумулятором повышенной емкости. Устройство работает под управлением Symbian v9.2 (пользовательский интерфейс S60 v3.1). Для удобног
14.06.2007 192 оператора в мире поддерживают HSDPA

По данным ассоциации GSM, озвученным в Петербурге 12 июня, на данный момент в мире 192 оператора в 79 странах поддерживают технологию HSDPA. Из них в режиме коммерческой эксплуатации работает 115 сетей в 58 странах. Скорости передачи данных по технологии HSDPA сейчас варьируются от 0,6 до 7,2 Мбит/c. По словам руководи
17.04.2007 Nokia представила телефон с технологией HSDPA

Новая модель Nokia 6120 от финского гиганта выполнена в классическом форм-факторе в двух цветовых решениях: черном и серебристом. Смартфон поддерживает технологию HSDPA, которая позволяет выполнять загрузку данных со скоростью, в 10 раз превышающей лимит для сетей WCDMA. В качестве операционной системы выступает Symbian S60. В смартфоне имеется встроенна
29.03.2007 HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA

HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных для осуществления высокоскоростной передачи данных в рамках сотовых сетей 3-го поколения. Первая модель оснащена 14-дюймовым дисплеем, вторая — 15,4-дюймовы
28.03.2007 В Гонг-Конге будет бесплатный HSDPA

С 15 марта любой пассажир Гонг-Конгского такси может бесплатно воспользоваться бесплатным HSDPA соединением, просто подключив свой ПК к USB разъему в салоне автомобиля. Акция продлится 3 месяца.
14.02.2007 Nokia и Intel свернули планы по совместному выпуску HSDPA-модуля

сентябре прошлого года о том, что компания работает совместно с Intel над разработкой модуля HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). «Мы все еще интересуемся HSDPA-модулем с технологической

12.01.2007 3,5G покоряет мир, но не Россию

По сравнению с cетями 3G, основанными на технологии UMTS, 3,5G, использующие HSDPA, позволяют поддерживать вдвое больше пользователей на одну соту и передавать в три раза
28.12.2006 Ericsson готовит HSDPA для России

Компания Ericsson провела в России успешное тестирование и демонстрацию технологии 3G/HSDPA с использованием возможностей «живой» (реальной) сети. В ходе тестирования была продемо
28.12.2006 Российские сотовики прорвутся на полпоколения вперед

о. Тем не менее, российские сотовики нашли выход. «Над UMTS существует надстройка — технология HSDPA, которую по классификации принято относить уже к 3,5G, — поясняет аналитик J’
27.12.2006 Samsung представил тонкий HSDPA-телефон

Корейская компания Samsung анонсировала выпуск нового HSDPA-телефона — Ultra Edition 13.8 (модель: SGH-Z720). Ultra Edition 13.8 является самы
06.12.2006 Huawei испытала видеосервис HSDPA с использованием UMTS 900 МГц

Компания Huawei объявила о завершении испытаний видеотелефона и услуг HSDPA 3,6 Мбит/сек в одной из европейских сетей с использованием технологии UMTS 900 МГц и намерена провести серию полевых испытаний UMTS 900 МГц в Австралии и Европе. Решения компании Huawei з

Публикаций - 685, упоминаний - 941

HSDPA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 124
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 108
HTC Corporation 1512 87
Apple Inc 13156 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 59
МегаФон 10742 56
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 56
LG Electronics 3735 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
Lenovo Motorola 3566 53
Huawei 4677 47
Google LLC 12690 46
Sony 6739 43
Microsoft Corporation 25775 42
Qualcomm Technologies 1974 39
Vodafone Group 1412 39
Intel Corporation 12811 34
Acer Group - Acer Inc 2776 33
Nvidia Corp 4002 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 29
Toshiba Corporation 2980 25
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 25
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 24
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 24
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 23
Meta Platforms - Facebook 4621 20
X Corp - Twitter 2938 19
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 19
E-Ten Information Systems 119 18
HP Inc. 5883 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Motorola Inc 1156 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
ZTE Corporation 800 16
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 16
i-Mate 53 15
Dell EMC 5180 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Carl Zeiss AG 307 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Россети Ленэнерго 1699 9
Prada 58 5
Евросеть 1421 5
UMA - United Music Agency 40 5
Ferrari NV 159 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Nike 195 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Совкомбанк Совесть 279 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Телефорум 93 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Bugatti 17 2
101Hotels.com 456 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Expansys 10 2
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
SoftBank Group 284 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Беталинк 105 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Наукоград - технопарк 156 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
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Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
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Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 225
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WiMAX Forum 69 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 131
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 122
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 118
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 113
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 111
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 100
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Microsoft Windows 16882 65
Microsoft Windows Mobile 6 250 59
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Nokia Symbian OS 1411 53
Nokia Nseries 538 41
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Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 36
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
МТС 3G-сеть 121 27
Apple iPad 4012 27
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 27
Microsoft Windows BitLocker 942 26
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 25
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 24
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Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 22
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Linux OS 11533 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Samsung Galaxy 1035 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
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Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 19
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Ксенин Алекс 311 21
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 211
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