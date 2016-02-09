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HSDPA High-Speed Downlink Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.02.2016
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«МегаФон» удвоил скорость мобильного интернета в Ростовской области
«МегаФон» модернизировал более 1000 3G-станций в Ростовской области, внедрив технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA) для увеличения скоростей передачи данных в два раза. Технология
|13.08.2015
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«МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области
тернета на всей территории Белгородской области, внедрив на действующих базовых станциях технологию DC-HSDPA. Теперь абонентам компании предоставлен мобильный интернет-доступ на максимальной ск
|05.08.2015
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«МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области
о модернизации сетей 3G на территории Нижегородской области, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали
|22.07.2015
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«МегаФон» удвоил скорости интернета в райцентрах Краснодарского края
й проект по модернизации сетей 3G в районных центрах Кубани, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали
|21.08.2014
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«Билайн» запустил технологию DC-HSDPA в Белгородской области
бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Белгородской области. Новая технология поддерживает максимально возмож
|11.07.2014
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Ericsson «разогнал» HSDPA до 63 Мбит/сек
comm Technologies (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) продемонстрировали работу технологии 3C-HSDPA (3-Carrier High-Speed Downlink Packet Access) в условиях коммерческой сети. Как сообщил
|20.05.2014
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«Билайн» запускает DC-HSDPA на 3G-сети в Воронежской области
бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Воронежской области. Как говорится в заявлении «ВымпелКома», поступивш
|06.05.2014
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«Билайн» во Владимире разогнал скорости мобильного интернета до 42 Мбит/с
(DC-HSDPA) на сети третьего поколения (3G) во Владимирской области. В первую очередь, на технологию DC-HSDPA+ переводятся базовые станции областного центра и районных городов с самым большим ин
|19.03.2014
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«Билайн» в Тульской области запустил технологию DC-HSDPA
рамках технологии может достигать 42 Мбит/с. Как рассказали CNews в операторе, внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы модернизации сети третьего поколения 3G в Тульско
|05.02.2014
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«МегаФон» на Северо-Западе увеличивает скорость доступа в интернет в сети 3G
ининграде, сообщили CNews в операторе. Принцип действия современной технологии Dual Carrier HSDPA+ (High-Speed Downlink Packet Access) основан на одновременном использовании двух частот UMTS вм
|20.01.2014
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МТС в Татарстане готовит сеть к запуску LTE
го поколения на IP-технологии, более половины базовых станций 3G переведены на работу по технологии DC-HSDPA+. Проведенные работы позволили существенно расширить емкость сети, увеличить скорост
|23.12.2013
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«Билайн» удвоит скорость мобильного интернета в Петербурге
Мбит/c, переводятся базовые станции в районах города с самым большим трафиком. Внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы комплексной модернизации сети 3G в Санкт-Петербур
|17.12.2013
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«Билайн» переводит на новые технологии сеть 3G в Архангельской области
по технологии HSPA+ более 80% сети 3G в Архангельской области, а также начала перевод на технологию DC-HSDPA+ базовых станций в наиболее крупных населённых пунктах региона. Модернизация сети и
|21.10.2013
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МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии
оящее время 100% базовых станций «третьего поколения» переведены по технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить максимальную скорость передачи данных в два раза. Активац
|08.08.2013
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Мобильный интернет МТС в Калининграде стал в два раза быстрее
ях «третьего поколения» МТС до 42 Мбит/с. В августе МТС перевела на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) более чем 50% базовых станций в Калининграде. До конца осени 2013 г. на инновацион
|21.06.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с
в Сибири. МТС перевел более 40% базовых станции сети 3G в Сибири на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс
|14.06.2013
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МТС разгоняет мобильный интернет в Рязанской области
ные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о переводе 65% базовых станций 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Рязанской области в рамках комплексной программы развития сети связи в регионе.
|13.06.2013
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МТС разогнала мобильный интернет во Владимирской области до 42 Мбит/с
зи во Владимирской области. МТС перевела базовые станции сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс
|07.06.2013
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МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с
Системы» (МТС) объявила о реализации проекта по переводу сети МТС в Иркутской области на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая позволила увеличить максимальную скорость в сети «трет
|04.06.2013
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МТС модернизировала 3G-сеть в Ленинградской области
(МТС) объявила о модернизации базовых станций в Ленинградской области по технологии Dual Carrier – HSDPA+, позволяющей пользоваться мобильным интернетом на скорости до 42 Мбит/с. Высокоскорост
|06.05.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с
мпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о переводе сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила емкость сети 3G и
|26.04.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Бурятии до 42 Мбит/с
пания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в сети МТС в Республике Бурятия технологии DC-HSDPA+ (Dual Carrier HSDPA+). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны с
|22.03.2013
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МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре
корость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) была запущена на 100% базовых станций 3G МТС в Нарьян-Маре и на половине базовых с
|20.03.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с
омпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны ско
|05.03.2013
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МТС начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с в Санкт-Петербурге
ет-магазине. В комплект «МТС Коннект» входит модем МТС с поддержкой технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) и SIM-карта с тарифным планом «МТС Коннект-4». Новые мультистандартные модемы МТС
|04.03.2013
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МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с
ь максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему
|30.08.2012
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МТС на Дальнем Востоке начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с
ети МТС на Дальнем Востоке комплектов «МТС Коннект» с поддержкой мобильного интернета по технологии DC-HSDPA на скорости до 42 Мбит/с. Комплект «МТС Коннект» — это модем МТС с поддержкой технол
|31.01.2011
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МТС протестировала технологию Dual Carrier HSDPA на базе сетей 3G в Москве
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила об успешном тестировании в Москве технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая является эволюцией HSDPA (High-Speed Downlink Packet A
|24.12.2009
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Нетбук с WiMAX, HSDPA, EDGE и Wi-Fi выходит на российский рынок
ет о начале продаж нетбука ColibriComstar в розничной сети «Комстар» в Москве с 25 декабря 2009 г. Главной особенностью новинки является поддержка сразу нескольких технологий мобильной связи – WiMAX, HSDPA, GPRS/EDGE и Wi-Fi. В первую очередь продажи начнутся во флагманском салоне «Комстар» по ул. Новый Арбат, 2, а затем – в остальных офисах обслуживания. В дальнейшем новинку планируется вы
|25.09.2007
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Samsung выпускает смартфон с HSDPA и GPS
Компания Samsung Electronics объявила о выпуске смартфона Samsung i550, предназначенного для работы в сетях GSM c поддержкой EDGE, а также в сетях третьего поколения с технологиями HSDPA и UMTS. Смартфон оснащен встроенным GPS-навигатором и аккумулятором повышенной емкости. Устройство работает под управлением Symbian v9.2 (пользовательский интерфейс S60 v3.1). Для удобног
|14.06.2007
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192 оператора в мире поддерживают HSDPA
По данным ассоциации GSM, озвученным в Петербурге 12 июня, на данный момент в мире 192 оператора в 79 странах поддерживают технологию HSDPA. Из них в режиме коммерческой эксплуатации работает 115 сетей в 58 странах. Скорости передачи данных по технологии HSDPA сейчас варьируются от 0,6 до 7,2 Мбит/c. По словам руководи
|17.04.2007
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Nokia представила телефон с технологией HSDPA
Новая модель Nokia 6120 от финского гиганта выполнена в классическом форм-факторе в двух цветовых решениях: черном и серебристом. Смартфон поддерживает технологию HSDPA, которая позволяет выполнять загрузку данных со скоростью, в 10 раз превышающей лимит для сетей WCDMA. В качестве операционной системы выступает Symbian S60. В смартфоне имеется встроенна
|29.03.2007
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HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA
HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных для осуществления высокоскоростной передачи данных в рамках сотовых сетей 3-го поколения. Первая модель оснащена 14-дюймовым дисплеем, вторая — 15,4-дюймовы
|28.03.2007
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В Гонг-Конге будет бесплатный HSDPA
С 15 марта любой пассажир Гонг-Конгского такси может бесплатно воспользоваться бесплатным HSDPA соединением, просто подключив свой ПК к USB разъему в салоне автомобиля. Акция продлится 3 месяца.
|14.02.2007
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Nokia и Intel свернули планы по совместному выпуску HSDPA-модуля
сентябре прошлого года о том, что компания работает совместно с Intel над разработкой модуля HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). «Мы все еще интересуемся HSDPA-модулем с технологической
|12.01.2007
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3,5G покоряет мир, но не Россию
По сравнению с cетями 3G, основанными на технологии UMTS, 3,5G, использующие HSDPA, позволяют поддерживать вдвое больше пользователей на одну соту и передавать в три раза
|28.12.2006
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Ericsson готовит HSDPA для России
Компания Ericsson провела в России успешное тестирование и демонстрацию технологии 3G/HSDPA с использованием возможностей «живой» (реальной) сети. В ходе тестирования была продемо
|28.12.2006
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Российские сотовики прорвутся на полпоколения вперед
о. Тем не менее, российские сотовики нашли выход. «Над UMTS существует надстройка — технология HSDPA, которую по классификации принято относить уже к 3,5G, — поясняет аналитик J’
|27.12.2006
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Samsung представил тонкий HSDPA-телефон
Корейская компания Samsung анонсировала выпуск нового HSDPA-телефона — Ultra Edition 13.8 (модель: SGH-Z720). Ultra Edition 13.8 является самы
|06.12.2006
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Huawei испытала видеосервис HSDPA с использованием UMTS 900 МГц
Компания Huawei объявила о завершении испытаний видеотелефона и услуг HSDPA 3,6 Мбит/сек в одной из европейских сетей с использованием технологии UMTS 900 МГц и намерена провести серию полевых испытаний UMTS 900 МГц в Австралии и Европе. Решения компании Huawei з
HSDPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 21
|Солонин Виталий 90 8
|Анкилов Константин 121 6
|Ерофеева Мария 31 5
|Ушацкий Андрей 105 5
|Кусков Денис 221 5
|Сорокин Андрей 23 5
|Рейман Леонид 1065 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Меламед Александр 95 4
|Меламед Леонид 150 4
|Симонов Игорь 103 3
|Рыбалко Станислав 9 3
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 3
|Егоров Игорь 45 3
|Асланян Сергей 104 3
|Артемьев Денис 14 2
|Демидов Михаил 134 2
|Морошкин Александр 118 2
|Богатов Антон 79 2
|Погребинский Антон 45 2
|Фадеев Михаил 57 2
|Белашева Марина 37 2
|Марков Константин 27 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Авдеев Сергей 29 2
|Заскалет Михаил 12 2
|Кокурин Владимир 7 2
|Тен Станислав 14 2
|Портной Сергей 9 2
|Громаков Юрий 9 2
|Карпушкин Владимир 10 2
|Колганова Марина 2 2
|Малевич Казимир 11 2
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 2
|Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 2
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 2
|Lihou Robert - Лихоу Роберт 2 2
|Brown Richard - Браун Ричард 21 2
|MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 2
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