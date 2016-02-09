HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону

«МегаФон» удвоил скорость мобильного интернета в Ростовской области «МегаФон» модернизировал более 1000 3G-станций в Ростовской области, внедрив технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA) для увеличения скоростей передачи данных в два раза. Технология

«МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области тернета на всей территории Белгородской области, внедрив на действующих базовых станциях технологию DC-HSDPA. Теперь абонентам компании предоставлен мобильный интернет-доступ на максимальной ск

«МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области о модернизации сетей 3G на территории Нижегородской области, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали

«МегаФон» удвоил скорости интернета в райцентрах Краснодарского края й проект по модернизации сетей 3G в районных центрах Кубани, внедрив на базовых станциях технологию DC-HSDPA для повышения скоростей мобильной передачи данных до 42 Мбит/c. Технические специали

«Билайн» запустил технологию DC-HSDPA в Белгородской области бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Белгородской области. Новая технология поддерживает максимально возмож

Ericsson «разогнал» HSDPA до 63 Мбит/сек comm Technologies (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) продемонстрировали работу технологии 3C-HSDPA (3-Carrier High-Speed Downlink Packet Access) в условиях коммерческой сети. Как сообщил

«Билайн» запускает DC-HSDPA на 3G-сети в Воронежской области бренд «Билайн») сообщил о начале запуска в коммерческую эксплуатацию технологии Dual Carrier-HSDPA (DC-HSDPA) на 3G-сети в Воронежской области. Как говорится в заявлении «ВымпелКома», поступивш

«Билайн» во Владимире разогнал скорости мобильного интернета до 42 Мбит/с (DC-HSDPA) на сети третьего поколения (3G) во Владимирской области. В первую очередь, на технологию DC-HSDPA+ переводятся базовые станции областного центра и районных городов с самым большим ин

«Билайн» в Тульской области запустил технологию DC-HSDPA рамках технологии может достигать 42 Мбит/с. Как рассказали CNews в операторе, внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы модернизации сети третьего поколения 3G в Тульско

«МегаФон» на Северо-Западе увеличивает скорость доступа в интернет в сети 3G ининграде, сообщили CNews в операторе. Принцип действия современной технологии Dual Carrier HSDPA+ (High-Speed Downlink Packet Access) основан на одновременном использовании двух частот UMTS вм

МТС в Татарстане готовит сеть к запуску LTE го поколения на IP-технологии, более половины базовых станций 3G переведены на работу по технологии DC-HSDPA+. Проведенные работы позволили существенно расширить емкость сети, увеличить скорост

«Билайн» удвоит скорость мобильного интернета в Петербурге Мбит/c, переводятся базовые станции в районах города с самым большим трафиком. Внедрение технологии DC-HSDPA+ осуществляется в рамках программы комплексной модернизации сети 3G в Санкт-Петербур

«Билайн» переводит на новые технологии сеть 3G в Архангельской области по технологии HSPA+ более 80% сети 3G в Архангельской области, а также начала перевод на технологию DC-HSDPA+ базовых станций в наиболее крупных населённых пунктах региона. Модернизация сети и

МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии оящее время 100% базовых станций «третьего поколения» переведены по технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить максимальную скорость передачи данных в два раза. Активац

Мобильный интернет МТС в Калининграде стал в два раза быстрее ях «третьего поколения» МТС до 42 Мбит/с. В августе МТС перевела на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) более чем 50% базовых станций в Калининграде. До конца осени 2013 г. на инновацион

МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с в Сибири. МТС перевел более 40% базовых станции сети 3G в Сибири на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс

МТС разгоняет мобильный интернет в Рязанской области ные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о переводе 65% базовых станций 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Рязанской области в рамках комплексной программы развития сети связи в регионе.

МТС разогнала мобильный интернет во Владимирской области до 42 Мбит/с зи во Владимирской области. МТС перевела базовые станции сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+), что позволило увеличить емкостные характеристики сети «третьего поколения» и макс

МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с Системы» (МТС) объявила о реализации проекта по переводу сети МТС в Иркутской области на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая позволила увеличить максимальную скорость в сети «трет

МТС модернизировала 3G-сеть в Ленинградской области (МТС) объявила о модернизации базовых станций в Ленинградской области по технологии Dual Carrier – HSDPA+, позволяющей пользоваться мобильным интернетом на скорости до 42 Мбит/с. Высокоскорост

МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с мпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о переводе сети 3G на технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) в Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила емкость сети 3G и

МТС разогнала мобильный интернет в Бурятии до 42 Мбит/с пания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в сети МТС в Республике Бурятия технологии DC-HSDPA+ (Dual Carrier HSDPA+). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны с

МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре корость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) была запущена на 100% базовых станций 3G МТС в Нарьян-Маре и на половине базовых с

МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с омпания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны ско

МТС начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с в Санкт-Петербурге ет-магазине. В комплект «МТС Коннект» входит модем МТС с поддержкой технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) и SIM-карта с тарифным планом «МТС Коннект-4». Новые мультистандартные модемы МТС

МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с ь максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+) позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему

МТС на Дальнем Востоке начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с ети МТС на Дальнем Востоке комплектов «МТС Коннект» с поддержкой мобильного интернета по технологии DC-HSDPA на скорости до 42 Мбит/с. Комплект «МТС Коннект» — это модем МТС с поддержкой технол

МТС протестировала технологию Dual Carrier HSDPA на базе сетей 3G в Москве Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила об успешном тестировании в Москве технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), которая является эволюцией HSDPA (High-Speed Downlink Packet A

Нетбук с WiMAX, HSDPA, EDGE и Wi-Fi выходит на российский рынок ет о начале продаж нетбука ColibriComstar в розничной сети «Комстар» в Москве с 25 декабря 2009 г. Главной особенностью новинки является поддержка сразу нескольких технологий мобильной связи – WiMAX, HSDPA, GPRS/EDGE и Wi-Fi. В первую очередь продажи начнутся во флагманском салоне «Комстар» по ул. Новый Арбат, 2, а затем – в остальных офисах обслуживания. В дальнейшем новинку планируется вы

Samsung выпускает смартфон с HSDPA и GPS Компания Samsung Electronics объявила о выпуске смартфона Samsung i550, предназначенного для работы в сетях GSM c поддержкой EDGE, а также в сетях третьего поколения с технологиями HSDPA и UMTS. Смартфон оснащен встроенным GPS-навигатором и аккумулятором повышенной емкости. Устройство работает под управлением Symbian v9.2 (пользовательский интерфейс S60 v3.1). Для удобног

192 оператора в мире поддерживают HSDPA По данным ассоциации GSM, озвученным в Петербурге 12 июня, на данный момент в мире 192 оператора в 79 странах поддерживают технологию HSDPA. Из них в режиме коммерческой эксплуатации работает 115 сетей в 58 странах. Скорости передачи данных по технологии HSDPA сейчас варьируются от 0,6 до 7,2 Мбит/c. По словам руководи

Nokia представила телефон с технологией HSDPA Новая модель Nokia 6120 от финского гиганта выполнена в классическом форм-факторе в двух цветовых решениях: черном и серебристом. Смартфон поддерживает технологию HSDPA, которая позволяет выполнять загрузку данных со скоростью, в 10 раз превышающей лимит для сетей WCDMA. В качестве операционной системы выступает Symbian S60. В смартфоне имеется встроенна

HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных для осуществления высокоскоростной передачи данных в рамках сотовых сетей 3-го поколения. Первая модель оснащена 14-дюймовым дисплеем, вторая — 15,4-дюймовы

В Гонг-Конге будет бесплатный HSDPA С 15 марта любой пассажир Гонг-Конгского такси может бесплатно воспользоваться бесплатным HSDPA соединением, просто подключив свой ПК к USB разъему в салоне автомобиля. Акция продлится 3 месяца.

Nokia и Intel свернули планы по совместному выпуску HSDPA-модуля сентябре прошлого года о том, что компания работает совместно с Intel над разработкой модуля HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). «Мы все еще интересуемся HSDPA-модулем с технологической

3,5G покоряет мир, но не Россию По сравнению с cетями 3G, основанными на технологии UMTS, 3,5G, использующие HSDPA, позволяют поддерживать вдвое больше пользователей на одну соту и передавать в три раза

Ericsson готовит HSDPA для России Компания Ericsson провела в России успешное тестирование и демонстрацию технологии 3G/HSDPA с использованием возможностей «живой» (реальной) сети. В ходе тестирования была продемо

Российские сотовики прорвутся на полпоколения вперед о. Тем не менее, российские сотовики нашли выход. «Над UMTS существует надстройка — технология HSDPA, которую по классификации принято относить уже к 3,5G, — поясняет аналитик J’

Samsung представил тонкий HSDPA-телефон Корейская компания Samsung анонсировала выпуск нового HSDPA-телефона — Ultra Edition 13.8 (модель: SGH-Z720). Ultra Edition 13.8 является самы