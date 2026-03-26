Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Брюквин Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 300, упоминаний - 308
Брюквин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 44
|Усманов Алишер 311 23
|Кочетков Владислав 248 20
|Рейман Леонид 1065 20
|Путин Владимир 3454 19
|Морошкин Александр 118 17
|Солдатенков Сергей 162 13
|Щеголев Игорь 699 12
|Юрченко Евгений 133 11
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Мамут Александр 133 8
|Меламед Леонид 150 8
|Осадчая Ирина 64 7
|Вексельберг Виктор 155 7
|Таврин Иван 120 7
|Шамолин Михаил 124 6
|Артемьев Тимур 34 6
|Киселев Александр 115 6
|Припачкин Юрий 67 6
|Колпаков Антон 57 6
|Богатов Антон 79 6
|Саяпина Елена 46 6
|Евтушенков Владимир 217 6
|Стрешинский Иван 38 6
|Анкилов Константин 121 5
|Пестерева Ольга 34 5
|Ковальчук Юрий 36 5
|Рожецкин Леонид 48 5
|Ноготкова Елена 26 5
|Киселев Константин 13 5
|Вышегородский Андрей 5 5
|Торбахов Александр 111 5
|Малис Александр 158 5
|Слизень Виталий 244 4
|Фридман Михаил 146 4
|Провоторов Александр 158 4
|Андреева Екатерина 54 4
|Авен Петр 67 4
|Зайцева Анна 70 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.