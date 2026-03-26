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Индексная книга (каталог) CNews*
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Брюквин Юрий

СОБЫТИЯ


26.03.2026 Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было 1
16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
17.05.2024 На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД 1
15.03.2024 ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников 1
07.03.2024 «Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком» 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1
28.09.2023 «Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
02.03.2023 МТС отказывается от 3G 1
27.01.2023 «Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому» 1
25.01.2023 Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном 1
30.12.2022 «Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС 1
28.12.2022 Британский суд вставляет палки в колеса владельцам «Билайна» 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи 1
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
15.04.2022 «Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком» 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
11.02.2021 Власти накажут Tele2 за повышение тарифов для 12 млн абонентов 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 1
14.01.2019 Владелец «Билайна» закрывает свой «революционный» мессенджер и увольняет разработчиков 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1

Публикаций - 300, упоминаний - 308

Брюквин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 106
МегаФон 10742 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 96
Ростелеком 10948 76
Ростелеком - Связьинвест 1719 54
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 37
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 35
Питерская группа связистов 441 32
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 27
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 26
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 24
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 20
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 19
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 17
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 17
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 14
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 14
Элтел Нетворкс 57 12
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 11
ВестКолл - WestCall 90 11
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 9
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 8
Киевстар - Kyivstar 569 8
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 7
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 6
Metrocom - Метроком 89 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Евросеть 1421 28
Альфа-Групп 745 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Связной ГК 1401 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 14
ПромСвязьКапитал 85 13
Цифроград 171 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 9
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 7
Телефорум 93 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 4
Garsdale Services 39 4
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Газпром ПАО 1493 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Телефон.Ру 92 3
Некстер ИК 33 3
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 7
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 3
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 129
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 117
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 50
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 42
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 16
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 14
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Apple iPhone 6 4861 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 2
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 2
Yota WiMAX-сеть 24 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
МегаФон Банк 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Барс.Образование-Электронная школа 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Mandriva Linux 87 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
Кусков Денис 221 44
Усманов Алишер 311 23
Кочетков Владислав 248 20
Рейман Леонид 1065 20
Путин Владимир 3454 19
Морошкин Александр 118 17
Солдатенков Сергей 162 13
Щеголев Игорь 699 12
Юрченко Евгений 133 11
Медведев Дмитрий 1665 10
Мамут Александр 133 8
Меламед Леонид 150 8
Осадчая Ирина 64 7
Вексельберг Виктор 155 7
Таврин Иван 120 7
Шамолин Михаил 124 6
Артемьев Тимур 34 6
Киселев Александр 115 6
Припачкин Юрий 67 6
Колпаков Антон 57 6
Богатов Антон 79 6
Саяпина Елена 46 6
Евтушенков Владимир 217 6
Стрешинский Иван 38 6
Анкилов Константин 121 5
Пестерева Ольга 34 5
Ковальчук Юрий 36 5
Рожецкин Леонид 48 5
Ноготкова Елена 26 5
Киселев Константин 13 5
Вышегородский Андрей 5 5
Торбахов Александр 111 5
Малис Александр 158 5
Слизень Виталий 244 4
Фридман Михаил 146 4
Провоторов Александр 158 4
Андреева Екатерина 54 4
Авен Петр 67 4
Зайцева Анна 70 4
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 196
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 99
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Украина 7928 22
Европа 24964 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Швеция - Королевство 3782 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 15
Индия - Bharat 5870 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Узбекистан - Республика 2005 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 8
Норвегия - Королевство 1858 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Грузия 1332 7
Таджикистан - Республика 953 7
Кипр - Республика 636 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Армения - Республика 2449 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 53
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 44
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 35
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 15
Аренда 2687 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Приватизация - форма преобразования собственности 543 8
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 13
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 7
Ведомости 1466 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 4
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Известия ИД 770 3
CNews Северо-Запад 24 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Economic Times 43 2
ТелеМедиум 10 2
Bloomberg 1627 2
Рен ТВ - телеканал 82 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Деловой Петербург 40 1
Telegraph 199 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
Eurovision 5 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Лига.нет 12 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Росбалт ИА 60 1
The Economist 49 1
РБК Украина 12 1
Business Standart 5 1
Helisigin Sanomata 1 1
Рустелеком ТК 305 291
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
Рустеком 3 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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