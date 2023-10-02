Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды

Группа компаний «Астра», разрабатывающая ОС Astra Linux и ряд других ИТ-продуктов, намерена выйти на Московскую биржу. Компания называет себя лидером среди российских разработчиков операционных систем и обещает щедрые дивиденды. Аналитики оценивают компанию в 50-100 млрд руб.

ГК «Астра» выходит на биржу

Группа компаний (ГК) «Астра» объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московскйо бирже. Размещение запланировано на октябрь 2023 г. Предметом размещения станут 5% акций компании, которые продадут существующие акционеры. Кто из них продаст акции и в каком количестве, пока не раскрывается.

После размещения существующие акционеры сохранят контроль над компанией. В течение 180 дней после размещения существующие акционеры обязуются не продавать акции компании.

Чем занимается ГК «Астра», и кто ей владеет

Основным юридическим лицом ГК «Астра» является компанией «Русбитех-Астра», разработчик ОС Astra Linux. Компания была приобретена в 2017 г. Денисом Фроловым и Ильей Сивцевым. В настоящее время Фролов владеет 80% акций ГК «Астра», Сивцев - 20%. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика процессоров «Байкал Электроникс».

приобрела 75% долей.



Фото: группа «Астра» Группа компаний «Астра», разрабатывающая ОС Astra Linux, выходит на биржу и обещает платить дивиденды

В портфеле ГК «Астра» есть еще 17 экосистемных продуктов: мобильное рабочее место WorksPad, почтовый сервер RuPost, система резервного копирования RuBackup, система для управления службами каталогов ALD, СУБД Tantor, средства виртуализации Termdesk, «Брест» и VMManager, система центрального развертывания Astra Automation, система управления физической инфраструктурой DCIManager, билинговая система облачных сервисов BillManager.

Финансовые показатели ГК «Астра»

В 2022 г. выручка ГК «Астра» составила 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Из этой суммы на Astra Linux пришлось 4,2 млрд руб., на экосистемные продукты - 724 млн руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 2,89 млрд руб. (рост за год - 2,7 раз), рентабельность по EBTDA - 57%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. (рост за год - 2.8 раз), рентабельность по чистой прибыли - 49%. Денежная позиция группы на 30 июня 2023 г. составляла 500 млн руб. В компании работает более 1,2 тыс. ИТ-специалистов.

Российский рынок инфраструктурного ПО

По прогнозам Strategy Partners, российский рынок инфраструктурного ПО к 2030 г. достигнет 270 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп роста 17%. Доля российских разработчиков на этом рынке вырастит с 36% до 51%: среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков составит 31%. В том числе на рынке клиентских ОС доля отечественных разработчиков увеличится в сегменте государственных организаций с 13% в 2022 г. до 97% в 2030 г., в сегменте государственных организаций и госкомпаний - с 6% до 94%, в сегменте крупных корпораций - с 1% до 55 :б в сегменте остальных компаний - с 1% до 37%.

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По результатам 2022 г. доля Astra Linux на рынке российских разрабочтиков операционных систем составила 75%, увеличившись с 49% в 2020 г. Свою долю в общем объеме российских разработчиков рынка инфраструктурного ПО компания оценивает в 22,8%. Число уникальных клиентов группы выросло с 5,3 тыс. в 2020 г. до 19 тыс. по состоянию на 30 июня 2023 г.

Доля корпоративных клиентов в выручке группы составила 70%, в том числе на энергетическую отрасль пришлось 20%, на нефтегазовую индустрию - 14%, на фирнансовый сектор - 11%, на промышленный сектор - 9%.

Дивидендная политика ГК «Астра»

Компания намерена платить дивиденды по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год. размер дивидендов будет зависеть от соотношения чистого долга к скорректированного показателю EBITDA. Если данный показатель будет менье 1, то на дивиденды будет направлено не менее половины от чистой прибыли. Если менее 2, то не менее 25% от чистой прибыли. Если меньше 3, то не более 15% от чистой прибыли. Если более 3, то дивиденды выплачиваться не будут.

По итогам 2022 г. чистый долг компании был отрицательным и составлял минус 82 млн руб., по итогам шести месяцев 2023 г. - минус 474 млн руб.

Оценки аналитиков

Директор департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» Артем Тузов прогнозирует, что по итогам 2023 г. ГК «Астра» получит выручку в размере от 7,5 до 10 млрд руб., показатель EBITDA - от 3,5 до 5 млрд руб. Вся компания может быть оценена на бирже в 90-130 млрд руб., что даст возможность акционерам при продаже в ходе IPO своих акций выручить 4,6-6,5 млрд руб.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин предлагает ориентироваться на оценки Positive Technologies, осуществившей IPO на Московской бирже в 2021 г. При таких подходах оценка ГК «Астра» может составлять 50-60 млрд руб.