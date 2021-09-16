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Рустелеком ТК


16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 4
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 2
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
11.02.2021 Власти накажут Tele2 за повышение тарифов для 12 млн абонентов 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 1
14.01.2019 Владелец «Билайна» закрывает свой «революционный» мессенджер и увольняет разработчиков 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
19.09.2018 Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги 1
10.05.2018 «Ростелеком» потратит 1,3 миллиарда, чтобы стать «оператором для операторов» на селе 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 1
26.10.2017 «Мегафон» собрался поменять руководство 1
23.10.2017 В Калининградскую область проложат интернет-канал за 2 миллиарда, которые не окупятся 1
06.10.2017 Новая монополия: «Ростелеком» стал единым оператором для госорганов 2
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 1
19.07.2017 «Билайн» выпустил в России «революционный» мессенджер 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
19.01.2017 В России появляется новый оператор дальней связи 1
23.12.2016 «Мегафон» покупает Mail.ru Group за $740 млн 1
14.10.2016 Новый глава «Мегафона» избавился от людей прежнего директора 1
30.09.2016 «Ростелеком» начал зачистку нелегальных кабелей 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 1

Публикаций - 196, упоминаний - 209

Рустелеком ТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 45
Синтерра - Synterra 565 20
Ростелеком Связьинвест 695 20
Питерская группа связистов 114 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
АФК Система ПАО 994 3
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
МегаФон ПетерСтар 145 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
АльянсТелеком 8 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 2
Киевстар 260 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Сумма Телеком - Sumtel 67 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
Ренова-Медиа 16 1
ВестКолл - WestCall 33 1
Telstra Corporation Limited 60 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
Зелёная точка Белгород 1 1
Huawei 2730 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Globecast 7 1
MX 1 3 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Aviasales - Jetradar 47 1
SLV 7 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Trellas 17 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
DTSRetail Ltd 3 1
СтройГазМонтаж 12 1
Synterra Cyprus 11 1
Russia Partners 23 1
Alternativa Capital 2 1
RPI Capital 1 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Garsdale Services 36 1
Achemar Holdings 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Wildberries 128 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Северсталь ПАО 204 1
Роснефть НК 367 1
Евросеть 884 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Solvers 15 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
О2О Delivery club 153 1
Связной ГК 877 1
Почта Банк 289 1
ПромСвязьКапитал 61 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роснано 456 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Правительство Москвы 653 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Безопасный город 347 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
МегаФон Банк 6 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Брюквин Юрий 196 14
Юрченко Евгений 75 7
Чичваркин Евгений 82 5
Рейман Леонид 411 4
Таврин Иван 83 4
Морошкин Александр 106 4
Путин Владимир 1824 4
Либин Сергей 18 3
Осеевский Михаил 221 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Малис Александр 110 2
Корня Алексей 73 2
Кучеров Кирилл 21 2
Вексельберг Виктор 97 2
Малис Олег 55 2
Кореш Виктор 71 1
Артемьев Тимур 13 1
Гончарук Александр 26 1
Анкилов Константин 49 1
Ноготков Максим 40 1
Марголин Михаил 2 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Кражан Евгений 4 1
Костелянец Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Припачкин Юрий 25 1
Черногубова Наталья 9 1
Ермолаев Андрей 1 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Ткачук Лариса 44 1
Барнунин Александр 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Лацанич Василь 92 1
Торбахов Александр 54 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Мордашов Алексей 29 1
Мамут Александр 109 1
Ермаков Валерий 71 1
Евтушенков Владимир 130 1
Меламед Александр 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Украина 3361 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Индия - Республика 2169 3
Европа 3745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Япония 2778 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Находка 79 1
Россия - Калининградская область 535 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - Чебоксары 154 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Тульская область 752 1
Армения - Республика 688 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 3
Ведомости 259 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Telegraph 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 45 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics 1988 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Analysys Mason 26 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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