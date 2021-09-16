Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рустелеком ТК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 196, упоминаний - 209
Рустелеком ТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брюквин Юрий 196 14
|Юрченко Евгений 75 7
|Чичваркин Евгений 82 5
|Рейман Леонид 411 4
|Таврин Иван 83 4
|Морошкин Александр 106 4
|Путин Владимир 1824 4
|Либин Сергей 18 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
|Малис Александр 110 2
|Корня Алексей 73 2
|Кучеров Кирилл 21 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Малис Олег 55 2
|Кореш Виктор 71 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Гончарук Александр 26 1
|Анкилов Константин 49 1
|Ноготков Максим 40 1
|Марголин Михаил 2 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Кражан Евгений 4 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Припачкин Юрий 25 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Ермолаев Андрей 1 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Барнунин Александр 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Лацанич Василь 92 1
|Торбахов Александр 54 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Мамут Александр 109 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Меламед Александр 38 1
|CNews Analytics 1988 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759661, в очереди разбора - 663351.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759661, в очереди разбора - 663351.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru