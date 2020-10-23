«Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

«Ростелеком» купил «Синтерра Медиа»

«Ростелеком» сообщил о приобретении 100% акций компании «Синтерра Медиа», специализирующейся на оказании услуг связи медиа-компаниям. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб. Условия сделки предусматривают отложенный платеж, который будет зависеть от продления действующих контрактов «Синтерра Медиа». Продавцом выступила группа МТТ.

«Синтерра Медиа» является крупным игроком на рынке наземной доставки и распределения медиаконтента. Компания специализируется на доставке видеоконтента и обеспечении связи с мест проведения событий до аппаратных телекомпаний; подаче телепрограмм на сети распространения и операторов платного ТВ в России и за рубежом; услугах медиацентра; предоставлении выделенных каналов связи.

Для чего «Ростелекому» потребовалась «Синтерра Медиа»

Клиентами «Синтерра Медиа» являются крупные медиакомпании и телеканалы («Первый канал», ВГТРК, НТВ, Russia Today, «СТС Медиа», «Матч ТВ»), операторы платного ТВ («Триколор ТВ», «Орион-Экспресс», «НТВ Плюс» , МТС, «Вымпелком», «Мегафон»), международные медиасети (Eurovision, MX 1, Telstra, Globecast), региональные компании и радиостанции.

По данным базы «Контур.Фокус», в 2019 г. выручка компании составила 800 млн руб., сократившись по сравнению с 2018 г. более чем в два раза. Чистая прибыль компании составила 240 млн руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 320 млн руб.

«Ростелеком» приобрел у группы МТТ переходящую компанию «Синтерра Медиа»

В «Ростелекоме» считают, что приобретение «Синтерра Медиа» усилит конкурентные позиции оператора в сегменте профессиональной наземной доставки видеоконтента. «Ростелеком» исторически является игроком рынка доставки ТВ-контента, а создаваемый на базе «Синтерра Меди» центр компетенций по работе с медиа-рынком позволит компании стать «единым окном» для получения комплекса технологических услуг от «Ростелекома», - заявил вице-президент «Ростелекома» по корпоративным и государственным сегментам Валерий Ермаков.

«Синтерра Медиа» изначально называлась «Телеком-центр» и была основана в 1994 г., причем учредителем компании выступил «Ростелеком». В 2005 г. «Ростелеком» избавился от своей доли в компании, контроль над которой ушел к так называемой «питерской группе связистов», которую связывали с занимавшим в тот момент пост министра связи Леонидом Рейманом.

Как «Синтерра Медиа» уходила от «Ростелекома»

В том же году активы «питерской группы связистов» в области фиксированной связи были консолидированы в компании «Синтерра». Позднее она перешла под контроль оффшора Synterra Cyprus, за которым стояла группа «Промсвязькапитал». Впрочем, участники рынка продолжали ассоциировать «Синтерру» с «питерской группой связистов».

В состав «Синтерры» вошла и компания «Телеком-центр», которая была переименована в «Синтерра-Медиа». В 2010 г. «Синтерра» была продана сотовому оператору «Мегафон», который до 2008 г. находился под контролем «питерской группы связистов». Сумма сделки составила $298 млн, из которых $100 млн должны были быть выплачены в качестве отложенного платежа.

В 2013 г., в рамках урегулирования вопроса с отложенным платежом, «Мегафон» продал Synterra Cyprus компании «Абсолют», владевшую офисом оператора на Кадашевской набережной в центре Москвы, и 60% долю в «Синтерра Медиа».

До этого Synterra Cyprus стала владельцем еще одного актива «питерской группы связистов» - «Межрегиональный Транзиттелеком» (МТТ). В 1990-х годах МТТ был эксклюзивным поставщиком услуг дальней связи для сотовых операторов. С середины 2000-х МТТ также стал оказывать услуги дальней связи и для абонентов фиксированной телефонии. Также компания запустила ряд других услуг связи, включая OTT-сервисы.

В 2013 г. МТТ был объединен с оператором фиксированной связи «Старт – Телеком» (также принадлежал «питерской группе связистов» в «МТТ-Групп». Данная компания принадлежит фонду Alternativa Capital, созданному Леонидом Рейманом (на тот момент Рейман ушел с госслужбы и занялся бизнесом).

Мнение аналитика

Позднее «МТТ-Групп» приобрела и «Синтерра-Медиа». «Ростелеком» не первый раз возвращает активы, которые были выведены из компании «питерской группой связистов». Так, в начале 2000-х «Ростелеком» создал магистрального интернет-провайдера «РТКомм.ру». В середине 2000-х «РТКомм.ру» перешел под контроль структур «питерских связистов» и вошел в «Синтерру», но в 2008 г. «Ростелеком» выкупил обратно «РТКомм.ру».

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает данную сделку выгодной для МТТ, но странной для «Ростелекома». «Оборот «Синтерра Медиа» небольшой по меркам «Ростелекома», к тому же клиенты компании из числа операторов связи вряд ли захотят продолжать с ней сотрудничать после сделки с «Ростелекомом», который является их конкурентом», - полагает Брюквин.