Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Ростелеком Синтерра Медиа Телеком-центр

Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр

Компания «Синтерра Медиа» -  телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. АО «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. В компании сформирована компетенция для обслуживания ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента: доставка видеоконтента для ТВ-производства (contribution), глобальное распределение ТВ-программ для вещателей и операторов эфирных/спутниковых/кабельных/IPTV/ОТТ-сетей, прямые трансляции событий, обработка и хранение данных в «Медиацентре», а также разработка и внедрение новых технологий доставки, распределения и монетизации медиаконтента. Дочернее предприятие ПАО "Ростелеком".

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2025 «Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
19.06.2025 «Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети

аря профессионализму нашей команды и специалистов «Текома», — сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев. Проект продолжает развиваться. Сейчас ведется работа по расши
11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
12.02.2025 Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» доступна в 87 регионах России

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила создание национальной медиа
17.01.2025 «Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использо
28.12.2024 «Синтерра Медиа» увеличила долю классических и новых технологических направлений

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
25.11.2024 Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV

производства телеканалов – это признание наших профессиональных качеств и подтверждение того, что «Синтерра Медиа» является надежным партнером, способным обеспечить высочайший уровень качества
23.08.2024 «Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
14.08.2024 «Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть»

Компания «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента
05.08.2024 «Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
02.11.2023 Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа»

Компания «Синтерра медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов

«Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме,
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

«Ростелеком» купил «Синтерра Медиа» «Ростелеком» сообщил о приобретении 100% акций компании «Синтерра Медиа

22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра медиа», федерального оператора медиауслуг, у группы компаний МТТ. Сумма сделки

13.07.2015 «МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой

Компания «Синтерра Медиа», входящая в «МТТ Групп», организовала канал доставки телеканалов «Цифрового Телесемейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил

19.06.2014 Inoventica обеспечит дистрибуцию ТВ-контента через облако

пы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и телекоммуникационный оператор логистики медиаконтента «Синтерра Медиа» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого планируется разр
31.03.2014 «МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line»

рактивном режиме в интернете, смогут посмотреть неограниченное количество зрителей из самых разных городов России и зарубежных стран. Проект «Театр on-line» реализует входящая в «МТТ Групп» компания «Синтерра Медиа». В рамках проекта «Синтерра Медиа» обеспечивает театры современными видеокомплексами, каналами передачи данных и системой продажи виртуальных билетов. В результате, проек
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа»

«МТТ Групп» объявила о завершении сделки по приобретению 60% акций «Синтерра Медиа» и консолидации 100% акций компании. В ближайших планах – тесная интеграция компетенций, технологий и возможностей «Синтерра Медиа» в текущую деятельность компаний группы.
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус"

течении трех лет с момента совершения сделки (то есть до лета текущего года), а выплата остальной суммы зависит от ряда условий. По состоянию на осень 2012 г. «Мегафон» оставался должен доплатить за «Синтерру» $92 млн, из них $18 млн — это беспроцентные обязательства. В конце прошлого года «Мегафон» в своем проспекте для инвесторов предупреждал, что опасается разбирательств по вопросу оконч
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов

В рамках проекта доставки ТВ-сигналов с Чемпионата Европы по футболу 2012 «Синтерра Медиа» (дочерняя компания «МегаФона») открывает новые каналы ТВ-обмена с крупными городами Украины. 8 июня 2012 г. в Варшаве под эгидой УЕФА стартует 14-й Чемпионат Европы по футболу 2
07.04.2011 «Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил вещателям техническую возможность получения телепрограмм со студийным качеством из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа». Передача телесигнала по волоконно-оптической линии без дополнительных преобразований позволяет обеспечить для конечных пользователей более высокое качество картинки по сравнени
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

Национальный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник. Для реал
27.01.2011 «Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс»

«Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организовала подачу телепрограмм в студийном качестве на спутниковую платформу «Орион Экспресс». «Синтерра Медиа
15.11.2010 «Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента»

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) и «Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организуют «Объ
07.10.2010 «Синтерра Медиа» начала оказывать услуги по доставке программ региональных телеканалов для вещания через спутник

«Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», начала оказывать услуги по доставке из городов РФ программ региональных телеканалов, участвующих в проекте «Сцена»

31.08.2010 «Синтерра Медиа» организовала подачу мультиплекса HD-каналов для региональных операторов

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к
11.06.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Чемпионата мира по футболу для российских телеканалов

Компания «Синтерра Медиа» примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансл
12.02.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ-компаний и операторов сетей ТВ-вещания, примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых теле
23.12.2009 «Мегафон» не решился купить «Синтерру»

твердил CNews, что сделка, с большой долей вероятности, не будет утверждена. Правда, источник CNews называет другую причину срыва уже намеченного приобретения: стороны не смогли договорить о цене на «Синтерру». Ранее сообщалось, что «Мегафон» оценивает «Синтерру» в $750 млн. В пресс-службе «Мегафона» заявили, что не обсуждают вопросы, относящиеся к компетенции его акционеров. Разреше
13.11.2009 «Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией

«Синтерра Медиа», мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ ко
25.09.2009 «Синтерра» увеличила долю в венчурном проекте «Синтерра Медиа» до 60%

Группа компаний «Синтерра», согласно плану развития своего венчурного проекта – компании «Синтерра Медиа» и завершением его первого этапа (переход от идеи к бизнес-проекту), объявила

29.07.2009 «Мегафон» покупает «Синтерру»: власти согласны

каз от криптографических лицензий «Русмедиацентра». Официально эту информацию в «Синтерре» не комментировали. Представитель «Мегафона» по вопросу лицензий «Синтерры» отказался от комментариев. Купив «Синтерру», «Мегафон» сможет серьезно сэкономить на магистральном трафике Без учета чистого долга, который на начало года составлял у группы компаний «Синтерра» 11 млрд руб, аналитики оценивают

15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге

Компания «Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ компаний и операторов сетей ТВ вещания – выполняет комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных
28.05.2009 "Питерские" убедили "Мегафон" купить "Синтерру"

». Причиной сделки может быть то, что «Синтерра» слишком обременена долгами. Компании просто необходима такая продажа, уверен аналитик. «Скорее всего, «питерские» сумели убедить «Мегафон» приобрести «Синтерру», обеспечив ей победу над «Ростелеком» в целом ряде проводившихся недавно гостендеров, - предполагает Брюквин. «Рустелеком» оценивает стоимость группы компаний «Синтерра» в $350-400 мл
12.05.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телевизионные трансляции с «Евровидения–2009»

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ компаний и операторов сетей ТВ вещания – выполняет комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных
06.03.2009 «Синтерра Медиа» помогла ТВ-2 организовать канал передачи видео-трафика

Компания «Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ-компаний и операторов сетей ТВ-вещания – организовала передачу в режиме реального времени телевизионн
15.01.2009 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-каналов в комплекс «Федерация»

«Синтерра Медиа», мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ-компаний и операторов сетей ТВ-вещания, обеспечит доставку пакета телевизионных каналов в деловой комп

Публикаций - 132, упоминаний - 177

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 808 98
Ростелеком 10405 34
МегаФон 10077 29
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 14
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 13
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 13
Питерская группа связистов 437 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 10
Ростелеком - Связьинвест 1714 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 9
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 8
Microsoft Corporation 25325 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 359 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
СИНХ - Таттелеком 220 5
МТС - МТТ Старт Телеком 83 4
Элтел Нетворкс 57 4
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 4
МТС - МТТ - Аудиотеле 24 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 4
Ростелеком - Глобус-телеком 232 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 3
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 3
Kometa - Комета 157 3
Globecast 8 3
MX 1 3 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 3
Intelsat - Телепорт-ТП 11 3
ПромСвязьКапитал 84 11
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 4
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 3
First National Holdings 39 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 3
Альфа-Групп 731 3
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 2
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1040 2
РЖД - Российские железные дороги 2019 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Alternativa Capital 2 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 36 1
Московский академический театр имени Вл. Маяковского 1 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
UFG Asset Management 11 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Comtel Eastern 19 1
Телко Медиа 11 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 3
Судебная власть - Judicial power 2411 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 39 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 32 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 18
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 12
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3082 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 5
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 5
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 5
Microsoft Windows 2000 8679 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 4
Apple iPhone 6 4861 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Стрим Лабс - MediaXGate 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Ростелеком - MVNO 6 1
Cisco DPT - Cisco Dynamic Packet Transport 1 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Теком - ORBOX 11 1
Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Союзмультфильм - Мультиландия 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3455 1
Apple - App Store 3018 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 261 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
VK - My.Games 79 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 1
Крылов Валерий 15 13
Слизень Виталий 243 13
Урьев Григорий 11 11
Брюквин Юрий 299 11
Рейман Леонид 1059 5
Солодухин Константин 119 5
Гришанова Ирина 27 3
Морошкин Александр 118 3
Овчинников Борис 129 3
Усманов Алишер 305 3
Васильев Евгений 130 3
Кусков Денис 221 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Громов Ростислав 13 2
Гайнулин Андрей 5 2
Цейтлин Александр 13 2
Погосян Тигран 26 2
Кучерук Павел 16 2
Березовский Борис 24 2
Гуркин Дмитрий 9 2
Киселев Константин 13 2
Искорнев Максим 2 2
Путин Владимир 3381 2
Ананьев Дмитрий 82 2
Ермаков Валерий 136 2
Солдатенков Сергей 161 2
Гусинский Владимир 19 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Слащева Юлиана 6 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Сивидов Алексей 40 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Королев Игорь 65 1
Поздняков Павел 20 1
Телятников Алексей 21 1
Дианов Алексей 17 1
Радов Алексей 4 1
Ильин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 23
Европа 24678 17
Россия - СФО - Новосибирск 4699 13
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 5
Финляндия - Финляндская Республика 3660 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 5
Казахстан - Республика 5837 4
Турция - Турецкая республика 2504 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 4
Таджикистан - Республика 919 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 517 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1350 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 642 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 3
Земля - планета Солнечной системы 10692 3
Швеция - Королевство 3721 3
Германия - Федеративная Республика 12959 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1458 3
Великобритания - Лондон 2411 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 3
Украина 7813 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1079 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 2
Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 12 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 21
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Аренда 2581 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 6
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 3
Eurovision 4 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 115 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
ТелеМедиум 10 1
РИА Новости 1002 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Рустелеком ТК 304 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 5
Gartner - Гартнер 3620 1
Forrester Research 830 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 92 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 12 1
МТЖДТ имени А.А. Андреева - Московский колледж железнодорожного транспорта имени Андреева 1 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 140 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Единый день голосования 139 1
Effie Awards 11 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще