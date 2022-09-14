«Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов

«Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме, что не исключало ошибок. Оптимизация процесса проверки медиаконтента произошла благодаря системе ORBOX компании «Теком». Система используется на стадии подготовки материалов к эфиру и позволяет предотвратить попадание контента с браком в трансляцию. Об этом CNews сообщили редставители «Теком».

«Мы продолжаем активно инвестировать в развитие наших продуктов и видим положительный отклик от наших заказчиков. С помощью ORBOX нам удалось существенно повысить качество услуги Play out и вместе с тем сократить нагрузку на команду эксплуатации», - отметил генеральный директор «Синтерра медиа» Григорий Урьев.

Система ORBOX обладает функционалом для проверки видео, аудио и метаданных и предоставляет возможность в автоматическом режиме выявлять технический брак. В частности, система с высокой точностью детектирует наличие макроблоков, черных кадров, микропланов и других видимых глазу дефектов, а также может распознать проблемы со звуком и даже нормализовать уровень громкости в случае его отклонения от разрешенных значений.

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Компания «Теком» – российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также высокотехнологичных решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

АО «Синтерра медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности: доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.