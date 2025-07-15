«Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, представила технологии для создания корпоративного телевидения. Решения позволяют компаниям из разных отраслей с нуля создать инфраструктуру для корпоративного ТВ, а также разработать и предоставлять необходимый контент. Об этом CNews сообщили представители АО «Синтерра Медиа».

«Синтерра Медиа» представила технологии, ранее доступные только телеканалам федерального телевидения, в том числе решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) по созданию виртуальных ведущих, перевода на иностранные языки, облачного производства. Благодаря этим сервисам корпорации из разных отраслей могут создавать телеканалы, фильмы, научно-популярные программы, интервью, новости, обучающий и продающий видеоконтент, отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

Вице-президент, директор по работе с корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников на примере созданного компанией информационного канала о тенденциях и ноу-хау в российском бизнесе «ТВ ПРО» показал, что формирование и сопровождение собственного телеканала доступно каждой компании.

Согласно исследованию «Ростелекома» «Корпоративное телевидение: лучшие практики 2024», проведенному совместно с «Синтеррой Медиа», более 75% организаций, использующих корпоративное ТВ как канал коммуникации, отмечают высокий уровень удовлетворенности сотрудников, в 60% компаний команда демонстрирует лучшее понимание задач бизнеса. Внедрение корпоративного ТВ также снижает затраты на традиционные формы коммуникации до 30%. «Можно иметь успешный крупный бизнес, но пока об этом не рассказать сотрудникам, они не будут полностью понимать масштаб и значимость дела», – сказал Григорий Урьев.

К 2025 г. объем рынка корпоративного телевидения вырастет на 50%. Ключевыми трендами, влияющими на развитие этого сегмента в России, являются развитие платформ и экосистем, персонализация и применение ИИ.