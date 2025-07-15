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Подрябинников Алексей
УПОМИНАНИЯ
Подрябинников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
|Дрейгер Павел 40 1
|Краснов Александр 77 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Шульгинов Роман 15 1
|Шальнов Олег 20 1
|Маркевич Кирилл 3 1
|Веселов Роман 5 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Попович Алексей 4 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Полищук Алексей 2 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Шингарев Павел 19 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Беляев Владислав 89 1
|Пауков Сергей 16 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Саттаров Руслан 1 1
|Курданов Андрей 16 1
|Постных Олег 13 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ермаков Валерий 133 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Телков Алексей 28 1
|Федяев Павел 2 1
|Бондаренко Лев 4 1
|Жуковский Денис 4 1
|Парабучев Алексей 13 1
|Козырь Екатерина 1 1
|Дмитриев Андрей 42 1
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