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Подрябинников Алексей


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ 1
08.07.2024 «Сбер» и «Ростелеком» будут вместе развивать совместные проекты для корпораций различных отраслей 1
09.04.2024 «Ростелеком» разработал цифрового консультанта с искусственным интеллектом для розничных магазинов 1
25.03.2024 «Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике 1
13.11.2023 «Магнит» открыл технологическую лабораторию в кластере «Ломоносов» 1
18.04.2023 «Ростелеком» и «Магнит» будут совместно развивать цифровые решения для ритейла 1
24.12.2021 «Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
16.11.2020 «Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone 1
08.10.2020 «Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в 400 отделениях Газпромбанка 1
30.09.2020 «Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома» 1
29.09.2020 «Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования 1
09.07.2020 «Ростелеком» представил мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК» 1
28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании 1
23.10.2019 «Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1
19.07.2018 «Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру» 1
11.01.2012 «МегаФон» выбрал решения Nokia Siemens Networks для модернизации сети в Московском регионе 1
27.04.2011 «МегаФон» завершил внедрение технологии HD Voice в Москве и Сочи 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Подрябинников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10036 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 2
МегаФон 9419 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
Код Безопасности 659 1
Yandex - Яндекс 7897 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 1
Google LLC 12017 1
8574 1
Huawei 4052 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2995 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1116 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 2
Ростех - Вертолеты России 169 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Русагро Группа Компаний 304 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 494 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ТрансКонтейнер 38 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Газпром нефть 646 1
Бурсервис НПП 2 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Газпром ПАО 1377 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28411 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8778 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 350 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12497 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 3
Оцифровка - Digitization 4757 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6019 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10298 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11527 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1987 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9493 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13151 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16453 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13033 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8999 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1715 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5466 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11995 2
Управляемость - Manageability 1815 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12682 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1579 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3848 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4756 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 125 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 229 1
Nokia MetroSite 5 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Ростелеком - Retail Hub 3 1
Дрейгер Павел 40 1
Краснов Александр 77 1
Солнцева Екатерина 58 1
Шульгинов Роман 15 1
Шальнов Олег 20 1
Маркевич Кирилл 3 1
Веселов Роман 5 1
Сафронов Андрей 5 1
Евстратов Алексей 3 1
Попович Алексей 4 1
Коваленя Алексей 13 1
Полищук Алексей 2 1
Сидоров Алексей 19 1
Шингарев Павел 19 1
Макеев Дмитрий 19 1
Беляев Владислав 89 1
Пауков Сергей 16 1
Кондратюк Наталья 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Курданов Андрей 16 1
Постных Олег 13 1
Гришин Дмитрий 209 1
Ермаков Валерий 133 1
Шевченко Игорь 10 1
Телков Алексей 28 1
Федяев Павел 2 1
Бондаренко Лев 4 1
Жуковский Денис 4 1
Парабучев Алексей 13 1
Козырь Екатерина 1 1
Дмитриев Андрей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 998 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3086 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1068 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 475 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 122 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7823 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 697 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 75 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 786 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6050 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10274 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8038 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19514 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 1
Металлы - Медь - Copper 816 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4284 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 838 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2219 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1462 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2442 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1584 1
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