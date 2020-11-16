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«Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone

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«Ростелеком» обеспечил миграцию информационных систем и бизнес-критичных приложений производителя продуктов питания, компании Danone на собственную облачную инфраструктуру.

«Ростелеком» провел комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечив миграцию инфраструктуры Danone с собственных программно-аппаратных средств на облачную инфраструктуру компании. Для бесперебойности бизнес-критичных информационных систем Danone «Ростелеком» предоставил средства репликации виртуальных машин и восстановления данных.

Информационные системы Danone были размещены на двух независимых, территориально разнесенных площадках услуги «Виртуальный ЦОД», предоставлены все необходимые инструменты, организованы каналы связи, обеспечено резервирование данных.

Объем выделенной под проект инфраструктуры составляет около тысячи ядер виртуальных процессоров, более терабайта оперативной памяти и десятков терабайт дискового пространства.

Для переноса информационных систем «Ростелеком» использовал новейшие технологические решения, адаптированные под индивидуальные потребности Danone. Это позволило заказчику провести миграцию на инфраструктуру «Ростелекома», обеспечив бесперебойную работу систем, критичных для работы компании на территории СНГ.

«Для компании Danone это необходимый и своевременный шаг по развитию ИТ-инфраструктуры, который позволил достичь серьезной экономии за счет более эффективного использования ресурсов и дал возможность гибко управлять нашими потребностями, существенно сократить сроки и трудоемкость подготовки информационных систем для новых проектов, что крайне важно в условиях быстро изменяющейся ситуации в мире», — отметил менеджер по информационным технологиям группы компаний Danone в СНГ Алексей Полищук.

«Предоставленная по сервисной модели инфраструктура и дополнительные сервисы позволяют полностью перевести на облачную платформу “Ростелекома” бизнес-приложения Danone в России. Это позволит компании сфокусироваться на ключевых направлениях развития бизнеса, оставив рутинную работу по предоставлению и сопровождению информационных систем в зоне ответственности “Ростелекома”. Слаженная работа проектной команды “Ростелекома” и Danone позволила достичь максимального эффекта в поставленных проектных задачах и обеспечить желаемый результат», — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

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