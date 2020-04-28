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«Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Вертолеты России» (входят в госкорпорацию Ростех) с помощью технических решений «Ростелекома» перевели на удаленный режим работы около 90% сотрудников управляющей компании. Работники компании обеспечены всеми необходимыми для удаленной работы ИТ-сервисами благодаря запуску дистанционного рабочего места.

«Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий «Вертолетов России» оперативно организовал временное расширение пропускной способности каналов корпоративной сети передачи данных холдинга, а также оперативно предоставил услуги виртуального ЦОД — был развернут отдельный кластер, в котором заказчик успешно разместил виртуальные терминальные серверы.

Ранее «Вертолеты России» и «Ростелеком» уже реализовали масштабный проект по централизованному предоставлению вычислительных ресурсов по защищенным каналам связи всем предприятиям, входящим в холдинг, что помогло реализовать новую задачу в сжатые сроки. Этот проект предоставил возможность оперативного масштабирования ИТ-ресурсов, благодаря чему скорость их предоставления сократилась до нескольких дней.

«Виртуальный ЦОД» позволяет коммерческим компаниям и госструктурам размещать высоконагруженные системы управления базами данных и создавать частные облака не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы «Ростелекома». За счет гибкой конфигурации, отсутствия затрат на физическое обслуживание оборудования и возможности самостоятельной настройки облака на сайте клиент существенно экономит средства и время своих специалистов.

Сотрудники, переведенные на удаленную работу, могут использовать обычные локальные компьютеры и имеют доступ к удаленному серверу. Вся информация, размещенная в виртуальном ЦОД «Ростелекома», надежно защищена от вирусов, перебоев в электроэнергии, DDoS-атак и доступна круглосуточно с любого устройства где бы не находился человек.

«Быстрая и слаженная работа наших специалистов позволила оперативно создать необходимые инструменты для дистанционной работы сотрудников, не останавливая операционную деятельность управляющей компании», — отметил ИТ-директор «Вертолеты России» Александр Краснов.

«Перевод сотрудников на удаленный режим работы — сложная задача, требующая значительных ресурсов и профессиональных знаний. Мы стремимся предоставлять максимально выгодные технические решения нашим партнерам, понимая сложность сложившейся ситуации. Мы благодарны коллегам из департамента информационных технологий “Вертолетов России” за плодотворное сотрудничество», — сказал директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

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