«Магнит» открыл технологическую лабораторию в кластере «Ломоносов»

«Магнит» открыл технологическую лабораторию в московском кластере «Ломоносов» – флагмане инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

В лаборатории «М Лаб» будут проходить тестирования нового оборудования и программного обеспечения, разработка и внедрение новых научных и технологических проектов, нацеленных на повышение эффективности операций в магазинах. Кроме того, «М Лаб» станет площадкой для проведения митапов, хакатонов и других мероприятий, которые будут способствовать внедрению инноваций в бизнес «Магнита».

В числе первых проектов, которыми займутся сотрудники лаборатории, – внедрение новых моделей касс самообслуживания, доработка и тестирование ПО для них, а также разработка инструментов на основе компьютерного зрения для повышения эффективности операций в магазинах (например, тепловых карт моделей движения сотрудников и покупателей). Кроме того, специалисты «М Лаб» протестируют новые форматы электронных ценников, технологии в области контроля выкладки товаров на полке, комплексные решения видеонаблюдения и др.

К разработке и тестированию новых технологий на площадке «М Лаб» «Магнит» будет привлекать вендоров. Первым партнером, с которым ритейлер начнет работу над совместными проектами, станет «Ростелеком».

Компании протестируют умную систему видеонаблюдения с аналитикой трафика для мониторинга покупательских потоков, клиентского пути в магазине и др. Также «Ростелеком» предоставил часть оборудования для оснащения лаборатории. Кроме того, «Магнит» и «Ростелеком» запустили процесс отбора технологических решений с учетом потребностей розничной сети. Сотрудничество двух компаний на площадке «М Лаб» станет первым шагом в реализации меморандума о технологическом партнерстве, который «Магнит» и «Ростелеком» подписали ранее в этом году.

Для проверки новых разработок в условиях реального магазина «Магнит» открыл рядом с лабораторией торговую точку формата «Магнит сити». В новом магазине акцент сделан на готовые блюда и решения для удобного перекуса, предусмотрена зона кафе. Торговая точка нацелена на аудиторию кластера: посетителей, сотрудников компаний-резидентов, научных специалистов, студентов. В «Магнит Сити» они смогут найти все необходимое по доступным ценам обычного магазина.

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Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит», сказал: «Запустив «М Лаб», мы получили современную площадку для поиска, создания и обкатки новых технологических решений, которые мы постоянно внедряем, чтобы повысить эффективность нашей работы и предложить покупателям лучший сервис. Работа в инновационном кластере «Ломоносов» открывает нам новые перспективы: мы сможем привлекать к сотрудничеству резидентов кластера и лучших специалистов».

Алексей Подрябинников, вице-президент – директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома», отметил: «Трансформация экономики требует нового формата рыночного взаимодействия. Ведущие компании создают доверительные партнерства для мощной синергии. Мы рады, что «Магнит», один из лидеров российского ритейла, разделяет такой подход к сотрудничеству, чтобы вместе работать на благо всей индустрии. Продукты и решения, которые будут создаваться в лаборатории, призваны ответить на самые актуальные запросы ритейла и экономики в целом. Поэтому мы ставим перед собой задачу максимально быстро запускать готовые цифровые решения в торговых сетях».

Алексей Парабучев, генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер», сказал: «Кластер «Ломоносов» – это современная площадка для развития инновационных решений и в то же время полигон для их тестирования. В первую очередь мы открыты к пилотированию технологий в сфере сервисной инфраструктуры, организации мероприятий, инженерному обслуживанию зданий и благоустройству территории. Уверены, что объединение усилий крупных игроков и начинающих изобретателей даст дополнительный импульс к развитию новых высокотехнологичных решений».