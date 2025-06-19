Получите все материалы CNews по ключевому слову
Парабучев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Парабучев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириенко Владимир 142 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Валетов Анатолий 1 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Власов Максим 21 1
|Козлова Дарья 34 1
|Денисов Степан 2 1
|Спиридонова Людмила 2 1
|Пикулев Александр 1 1
|Жучков Сергей 1 1
|Маковецкий Владимир 1 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 9 1
|Анохова Елена 4 1
|Крылов Павел 23 1
|Паперный Евгений 11 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Орлов Кирилл 5 1
|Юдчиц Денис 7 1
|Лемякина Анна 11 1
|Лобанов Иван 7 1
|Гребенюк Анна 1 1
|Кузнецов Петр 2 1
|Маковецкий Валерий 3 1
|Горбунов Артемий 1 1
|Гомер Дмитрий 2 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Исмаилов Руслан 13 1
|Березина Екатерина 1 1
|Crunchbase 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.