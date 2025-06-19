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Парабучев Алексей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Фонд «Московский инновационный кластер» и Positive Technologies обеспечат применение лучших практик построения кибербезопасности 1
13.11.2023 «Магнит» открыл технологическую лабораторию в кластере «Ломоносов» 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 2
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
26.05.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом 1
25.05.2021 Сервисами поддержки инновационного бизнеса воспользовались свыше 300 посетителей конференции Startup Village 1
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
22.10.2019 «Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.06.2017 Эксперты обсудили перспективы развития цифровой медицины в Москве 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Парабучев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7810 4
Ростелеком 9977 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 368 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
Alibaba Group 437 1
МегаФон 9344 1
SAP SE 5341 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Roblox Corporation 57 1
Varwin 10 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 901 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 810 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Северсталь ПАО - Severstal 510 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Красный октябрь 31 1
BMW Group 459 1
Инвитро - Invitro 71 1
Кировский завод 35 1
КБ Стрелка 5 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 24 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 298 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Группа Самолет 86 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
2К Инжиниринговая компания 1 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
КРОСТ 5 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 4
МИК - Московский инновационный кластер 148 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 342 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3011 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1889 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4689 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1617 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1862 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12444 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4177 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1251 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 413 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5561 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3742 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12625 1
Умные платформы 1764 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4670 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1425 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1478 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3069 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10855 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14125 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8415 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1625 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7597 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 118 1
МИК - Московский акселератор 36 5
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 108 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 1
Apple iPhone 6 4863 1
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 6 1
Кириенко Владимир 142 1
Бакунов Григорий 22 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Валетов Анатолий 1 1
Лебедев Георгий 55 1
Власов Максим 21 1
Козлова Дарья 34 1
Денисов Степан 2 1
Спиридонова Людмила 2 1
Пикулев Александр 1 1
Жучков Сергей 1 1
Маковецкий Владимир 1 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 9 1
Анохова Елена 4 1
Крылов Павел 23 1
Паперный Евгений 11 1
Агамирзян Игорь 74 1
Орлов Кирилл 5 1
Юдчиц Денис 7 1
Лемякина Анна 11 1
Лобанов Иван 7 1
Гребенюк Анна 1 1
Кузнецов Петр 2 1
Маковецкий Валерий 3 1
Горбунов Артемий 1 1
Гомер Дмитрий 2 1
Подрябинников Алексей 19 1
Исмаилов Руслан 13 1
Березина Екатерина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 13
Россия - РФ - Российская федерация 149889 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Португалия - Лиссабон 40 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1594 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1748 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1546 1
Ближний Восток 2990 1
Казахстан - Республика 5662 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Армения - Республика 2328 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Испания - Королевство 3738 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Германия - Берлин 719 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
Китай - Пекин - Beijing 1011 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 74 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4155 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3645 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7430 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 2
Зоология - наука о животных 2710 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 56 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 193 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7996 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Английский язык 6754 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 189 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5747 1
Здравоохранение - Реабилитация 393 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1132 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1752 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2795 1
Crunchbase 74 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 68 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 442 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 194 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 336 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
Startup Village - международная стартап-конференция 61 2
Старт Хаб 21 2
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Web Summit 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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