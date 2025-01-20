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Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлов Кирилл



20.01.2025 Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак 1
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 1
16.08.2022 Антироссийские хакеры переключились на коммерческие данные 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
19.11.2018 Infowatch реализовал проект по защите официальных информационных ресурсов администрации Тюмени 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Орлов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Alibaba Group 422 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 45 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Группа Самолет 72 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
2К Инжиниринговая компания 1 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
КРОСТ 5 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Администрация Тюмени 13 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 48 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 1
Умные продуктовые тележки 9 1
SportTech - Спорттех - Спортивные технологии - Цифровая трансформация спорта - Инновационные технологии для спорта, тренировок и подготовки спортсменов 3 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 1
NGR Softlab - Dataplan 35 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 1
Бубнов Михаил 2 1
Парабучев Алексей 12 1
Булатов Александр 5 1
Кубарев Алексей 52 1
Арсентьев Андрей 67 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Горбунов Артемий 1 1
Березина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Украина 7608 1
Европа Восточная 3075 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Федеральный закон 98-ФЗ - О коммерческой тайне 7 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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