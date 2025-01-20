Разделы

ПО Безопасность Цифровизация Внедрения
|

Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак

StormWall, эксперт в области защиты бизнеса от DDoS-атак, в сотрудничестве с дата-центром и интегратором облачных решений Oxygen внедрила комплексную защиту от DDoS-атак в «Атол». Компания интегрировала новый сервис в среду разработки ПО и оборудования для торговли, которое используется на территории всей России. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Сотрудничество StormWall и «Атол» началось в апреле 2022 г. В тот момент на ИТ-инфраструктуру «Атол» обрушились мощные DDoS-атаки, организованные хактивистами с политической мотивацией. Инциденты вызвали сбои в работе кассовых систем компании в нескольких регионах, что потребовало подключения усиленной защиты. Будучи клиентом Oxygen, «Атол» получил доступ к сервисам StormWall, что дало компании возможность эффективно воспользоваться облачной защитой от DDoS-атак.

В кратчайшие сроки специалисты StormWall внедрили профессиональную защиту для «Атол», которая охватывает все уровни DDoS-атак от L3-L5 до L7 и обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Текущая система StormWall способна отражать атаки до 4500 Гбит/с, защищая от всех известных видов DDoS-атак, включая атаки на сетевой и прикладной уровни по модели OSI.

По итогам 2024 г., StormWall отмечают рост DDoS-активности против российских компаний, в частности в торговом секторе, а также увеличение числа атак, известных как «ковровые бомбардировки», которые охватывают широкий диапазон IP-адресов. Для предприятий сегмента RetailTech, таких как «Атол», надежная защита кассовых систем крайне важна, поскольку позволяет обеспечить бесперебойность сделок купли-продажи и способствует устойчивости экономического сектора.

«Мы очень гордимся тем, что смогли оказать необходимую помощь компании «Атол» в борьбе с DDoS-атаками. Оборудование «Атол» используют многие российские ритейлеры и интернет-магазины. Ежедневно миллионы людей в нашей стране совершают покупки в супермаркетах и интернете. Сбои в работе оборудования из-за DDoS-атак могли бы создать проблемы для многих людей и помешать им приобрести нужные товары. Мы уверены, что в будущем наш сервис поможет компании «Атол» отразить новые атаки хакеров и позволит обеспечить стабильную работу оборудования», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»
Цифровизация

«Безопасность оборудования и данных клиентов является для нас приоритетом, особенно в условиях растущей активности киберугроз. Благодаря внедренной защите мы можем гарантировать стабильную работу сервисов и обеспечить клиентов бесперебойностью работы наших решений. Уверены, что сотрудничество с StormWall позволит защитить бизнес и продолжить предоставлять качественные услуги нашим клиентам», — сказала Мария Матвеева, директор департамента развития систем управления «Атол».

«Количество DDoS-атак на российские компании постоянно растет, поэтому качественная защита наших клиентов является для нас одним из приоритетных направлений. Сейчас мы сотрудничаем с провайдером StormWall, который много лет успешно защищает российский бизнес от DDoS-атак любой сложности. Мы рады, что наш партнер справился с этой сложной задачей и отразил все атаки, направленные на ИТ-инфраструктуру компании "Атол"», — сказал Кирилл Орлов, директор по информационной безопасности Oxygen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка»

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще