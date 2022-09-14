NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и провайдер облачных сервисов Oxygen объявили о заключении партнерского соглашения.

В рамках сотрудничества Oxygen сможет предлагать своим заказчикам всю линейку продуктов NGR Softlab: Alertix (SIEM-систему), Dataplan (универсальную платформу для анализа и обработки больших данных с алгоритмами ML для целей ИБ) и Infrascope (продукт для управления привилегированным доступом ─ PAM). Эти решения помогут обеспечить дополнительную конфиденциальность данных и усилить защиту от возможных киберугроз. Также при необходимости заказчики смогут получить услуги по модели MSSP («безопасность как сервис»).

«Экспертиза команды Oxygen в совокупности с востребованными российскими решениями NGR Softlab помогут комплексно подойти к защите инфраструктур наших клиентов. Мы уже успешно развернули и протестировали работу РАМ Infrascope в собственной инфраструктуре. Все заявленные функции по защите привилегированного доступа, мониторинга и протоколирования действий в корпоративной системе реализованы в Infrascope в полном объеме. Сегодня такое решение актуально практически для любой организации», ─ сказал Кирилл Орлов, заместитель генерального директора по ИБ Oxygen.

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«Oxygen индивидуально подходит к каждому заказчику и для компании важно обеспечить бесперебойный доступ ко всем своим сервисам, – отметил Александр Булатов, коммерческий директор NGR Softlab. – Также коллеги имеют собственную практику внедрения ИБ-решений в экосистему ЦОД. Сотрудничество позволит нам объединить компетенции и создать прочный фундамент в части обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры».