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NGR Softlab Alertix SIEM-система


Платформа Alertix предназначена для сбора и обработки данных от различных источников ИТ-инфраструктуры организации, поиска нежелательных событий и инцидентов информационной безопасности. Она включает в себя лучшие практики одного из эффективных SOC-центров России. Технологии доступны заказчикам не только на условиях сервисной модели, но и как самостоятельный продукт, устанавливающийся внутри инфраструктуры организации.


29.01.2025 Дмитрий Пудов, NGR Softlab: Сфера ИБ в России меняется фундаментально 1
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 2
20.08.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию платформы Alertix 1
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 2
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
07.12.2023 NGR Softlab выпустила обновление SIEM-системы Alertix 2
09.11.2023 OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 2
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 2
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix 2
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 1
06.09.2022 NGR Softlab представила новую версию SIEM-системы Alertix 2
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения 2
06.05.2022 Вышла новая версия платформы Alertix компании NGR Softlab 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 38

NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 48 25
Информзащита 759 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 2
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Код Безопасности 617 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 1
Telegram Group 1997 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1045 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 1
Fortinet 387 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Цифровые активы 119 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Trend Micro 601 1
Цифра ГК 2431 1
OpenText - Micro Focus 108 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
MONT - МОНТ 144 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
Softline - Polymatica - Полиматика 173 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 1
8227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12597 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2192 14
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 314 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5008 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5320 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 8
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 396 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4682 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 4
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Оповещение и уведомление - Notification 4620 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2127 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 717 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6669 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12621 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10513 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 2
Оцифровка - Digitization 4547 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3421 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 2
NGR Softlab - Dataplan 37 19
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 27 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 4
Linux OS 9962 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 40 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Google VirusTotal 80 1
Microsoft Windows 15672 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 16 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 192 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
МТС Exolve 69 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
Пудов Дмитрий 42 13
Созин Андрей 5 5
Булатов Александр 5 3
Шерстобитов Сергей 55 2
Ростовцев Евгений 6 2
Ромашев Анатолий 4 2
Ефимов Петр 39 1
Петров Александр 17 1
Скрипаль Сергей 2 1
Боширов Руслан 1 1
Матвеев Алексей 7 1
Чернин Игорь 7 1
Заикин Андрей 30 1
Орлов Кирилл 5 1
Ляпунов Игорь 121 1
Елисеев Денис 3 1
Денисов Алексей 20 1
Зайцев Александр 20 1
Жеглов Глеб 5 1
Галдобин Александр 11 1
Гушель Светлана 1 1
Макаров Валентин 220 1
Гулевич Виктор 4 1
Шавшина Ольга 1 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1011 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 139 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 2
Нидерланды 3519 1
Германия - Федеративная Республика 12685 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 6
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4668 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10960 2
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Английский язык 6637 1
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Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5979 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3042 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 1
Reference - Референс 184 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 54 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2406 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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