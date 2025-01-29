Платформа Alertix предназначена для сбора и обработки данных от различных источников ИТ-инфраструктуры организации, поиска нежелательных событий и инцидентов информационной безопасности. Она включает в себя лучшие практики одного из эффективных SOC-центров России. Технологии доступны заказчикам не только на условиях сервисной модели, но и как самостоятельный продукт, устанавливающийся внутри инфраструктуры организации.