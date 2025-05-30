Подтверждена совместимость SIEM Alertix с отечественной СУБД Postgres Pro

NGR Softlab объявляет о совместимости собственной SIEM Alertix с отечественной СУБД Postgres Pro. Решение от Postgres Professional войдет в новую версию SIEM Alertix, которая будет доступна в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

NGR Softlab и Postgres Professional провели успешное тестирование на совместимость своих продуктов. По итогам испытаний NGR Softlab получила сертификат, подтверждающий корректную работу SIEM Alertix с СУБД Postgres Pro Standard 15 и ее сертифицированной редакцией — Postgres Pro Certified.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

«Мы стремимся постоянно повышать качество своих продуктов и провели большую работу, чтобы добиться совместимости с СУБД от одного из лидеров рынка. Это позволит в дальнейшем интегрировать Postgres Pro в SIEM Alertix и усилить защиту инфраструктуры наших клиентов. Кроме того, включение в нашу SIEM еще одного компонента российского производства полностью соответствует стратегии импортозамещения», — сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.