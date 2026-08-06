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NGR Softlab и SafeTech Lab подтвердили совместимость SIEM Alertix и корпоративного центра сертификации SafeTech CA

Российские разработчики решений в области информационной безопасности NGR Softlab и SafeTech Lab подтвердили совместимость SIEM-системы Alertix и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Интеграция позволяет контролировать события, связанные с выпуском, использованием и отзывом цифровых сертификатов, а также выявлять подозрительную активность пользователей и администраторов центра сертификации. Об этом CNews сообщил представитель NGR Softlab.

Совместное решение NGR Softlab и SafeTech Lab актуально для организаций, которые используют инфраструктуру открытых ключей (PKI). Компрометация центра сертификации может привести к несанкционированному доступу к корпоративным ресурсам, нарушению доверия к цифровым сервисам и другим серьезным последствиям.

Интеграция с SIEM Alertix дает возможность своевременно выявить подобные угрозы. Alertix анализирует журналы событий SafeTech CA с помощью встроенных правил корреляции. Система обнаруживает попытки несанкционированного выпуска сертификатов, аномальную активность привилегированных учетных записей администраторов центра сертификации, подозрительные операции с сертификатами и другие потенциальные инциденты информационной безопасности.

«Цифровые сертификаты лежат в основе доверия к корпоративной ИТ-инфраструктуре, поэтому события, связанные с их выпуском и использованием, должны находиться под постоянным контролем. Интеграция Alertix с SafeTech CA позволяет включить процессы управления сертификатами в единый контур мониторинга информационной безопасности, быстрее выявлять потенциальные угрозы и эффективнее реагировать на инциденты», – отметил Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

«Утеря контроля над сертификатами может обойтись компании в миллионы рублей не только из-за остановки бизнес-процессов, но и вследствие утечек критичных данных. Интеграция SafeTech CA с Alertix позволяет заказчикам минимизировать эти риски, обеспечивая полную прозрачность всех операций центра сертификации и переход от реактивной защиты к проактивному управлению всей PKI-инфраструктурой», – сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

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