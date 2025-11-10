Разделы

Подтверждена совместимость SIEM Alertix и «Ред ОС»

Российские разработчики программного обеспечения NGR Softlab и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов – SIEM Alertix 3.8 и операционной системы «Ред ОС 8». Интеграция позволит компаниям повысить уровень информационной безопасности ИТ-инфраструктуры за счёт качественных российских компонентов.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

AlertixSIEM-система для комплексного мониторинга и выявления инцидентов ИБ. Платформа собирает и обрабатывает данные из различных источников, автоматизирует выявление и учёт инцидентов ИБ, обеспечивает поддержку процессов расследования инцидентов и принятия решений о реагировании на них.

«Alertix легко интегрируется с различными системами и адаптируется к технологическому ландшафту компаний, давая им больше возможностей в развитии своей стратегии безопасности. Совместимость Alertix и «Ред ОС» позволит компаниям осуществлять централизованный сбор и мониторинг событий информационной безопасности в средах, построенных на базе отечественного ПО», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

«Мы продолжаем расширять ассортимент совместимых продуктов, чтобы эффективно решать задачи, наиболее востребованные у клиентов. Интеграция с Alertix позволит организациям обеспечить безопасность ИТ-инфраструктур с помощью комплексного мониторинга в окружении «Ред ОС», – отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

