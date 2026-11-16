Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарабаев Евгений
СОБЫТИЯ
|16.11.2026
|Российские предприниматели инвестировали $2 млн в приложение для самопознания с ИИ Alma 1
|25.11.2024
|Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тарабаев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 1
|Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
|Якунина Любовь 2 1
|Акимова Анастасия 2 1
|Филипиди Анна 17 1
|Валентик Андрей 1 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1248 1
|Глазков Александр 153 1
|Нестеров Алексей 185 1
|Панченко Иван 207 1
|Ермаков Валерий 149 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Галкин Николай 142 1
|Биккужин Рамиль 83 1
|Козырев Алексей 329 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Шарак Андрей 67 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Кирьянова Александра 182 1
|Григорьев Александр 23 1
|Пудов Дмитрий 49 1
|Закоржевский Вячеслав 104 1
|Урусов Виктор 160 1
|Ермаков Иван 34 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шикинов Александр 27 1
|Агеев Денис 40 1
|Верисов Михаил 25 1
|Трандин Сергей 134 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 47 1
|Масляный Константин 20 1
|Грознов Илья 7 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 33 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Книгин Михаил 35 1
|Яценко Вадим 114 1
|Григорян Александр 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.