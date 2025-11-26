Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

НКТ Р7-Почта

НКТ - Р7-Почта

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
02.08.2024 «Р7-Офис» выпустил обновления «Корпоративного сервера 2024» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком 10299 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 1
8974 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2475 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 248 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 788 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 241 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Т1 Сервионика - Servionica 270 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 70 1
Т1 Иннотех 198 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 116 1
Сбер - СберБизнес Софт 88 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
Novo BI - Ново Биай 23 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 1
Ростелеком - TData - ТДата 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8165 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2993 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 345 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 260 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
ФосАгро 151 1
LEGO 255 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Кофемания 70 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2000 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 993 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13319 1
Освещение - яркость источника света 721 1
Автоответчик - Answering machine 205 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1684 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1425 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6897 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12365 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4823 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8925 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11978 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25675 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2705 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17100 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1434 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27167 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8452 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1535 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6678 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5900 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5379 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13330 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 611 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8895 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8164 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4555 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23127 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5254 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 501 1
НКТ - Р7-Офис 477 2
НКТ - Р7-Календарь 2 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 13 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 858 1
Новые облачные технологии - МойОфис 889 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5176 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 226 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 76 1
Google Meet 61 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1508 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 36 1
NGR Softlab - Dataplan 41 1
МТС Exolve 120 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 88 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 43 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 401 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 38 1
НКТ - Р7-Команда 25 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 9 1
НКТ - Р7-Диск 5 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 21 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 18 1
Редько Сергей 6 1
Гордеев Антон 1 1
Восканьянц Иван 2 1
Суравикин Алексей 2 1
Солодилова Варвара 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Якунина Любовь 2 1
Акимова Анастасия 1 1
Филипиди Анна 17 1
Валентик Андрей 1 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1142 1
Глазков Александр 148 1
Нестеров Алексей 168 1
Панченко Иван 171 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 121 1
Биккужин Рамиль 57 1
Козырев Алексей 326 1
Шаповалов Александр 18 1
Шарак Андрей 66 1
Кирьянова Александра 153 1
Григорьев Александр 23 1
Пудов Дмитрий 45 1
Закоржевский Вячеслав 72 1
Урусов Виктор 149 1
Ермаков Иван 30 1
Кубарев Алексей 56 1
Шикинов Александр 28 1
Агеев Денис 38 1
Верисов Михаил 25 1
Трандин Сергей 104 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 29 1
Семенов Михаил 26 1
Масляный Константин 20 1
Грознов Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 717 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2942 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10277 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3112 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1137 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2543 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2783 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1706 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 418 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 925 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8114 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2015 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 688 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6495 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1741 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 80 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1214 1
CNews AWARDS - награда 548 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще