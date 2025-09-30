Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Ростелеком» объявил осенью 2025 года о создании технологического бренда «Турбо Облако» для бизнес-заказчиков. В облачный бизнес компания планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году. Компания опирается на опыт «РТК-ЦОД» в развитии сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. Облачный провайдер «Турбо Облако» ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов.
|30.09.2025
|«Ростелеком» запускает новый бренд облачного провайдера «Турбо Облако» 1
