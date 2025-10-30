Быстрый старт: тестовый доступ к «Турбо Облаку» можно активировать через «Госуслуги»

Пользователи «Турбо Облака» (публичная облачная платформа в составе коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома») теперь могут самостоятельно активировать тестовый период, чтобы быстрее приступить к знакомству с платформой и ее сервисами. Для этого достаточно авторизоваться на платформе с помощью учетной записи на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На этапе тестирования для авторизации может использоваться личный аккаунт представителя компании на «Госуслугах».

В отличие от большинства конкурентов, в «Турбо Облаке» предусмотрен полноценный тестовый период без предоплаты. Многие провайдеры требуют сразу заключить договор или внести платеж. Здесь же оплата начинается только после перевода услуги в коммерческий режим.

Подтверждение личности через «Госуслуги» также помогает соблюдать требования Роскомнадзора к хостинг-провайдерам в части идентификации пользователей и обеспечения прозрачности предоставляемых услуг. Такой подход делает процесс тестирования не только удобным, но и полностью соответствующим требованиям законодательства.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Мы упростили процесс старта работы с облачными сервисами, сделав его быстрее и удобнее для новых пользователей. Подтверждение через «Госуслуги» — это надежный способ удостовериться, что перед нами реальный клиент. В результате можно сразу получить ресурсы для тестирования, без лишних звонков и ожиданий. Это особенно важно для бизнеса, который хочет оперативно проверить платформу в деле. Возможность начать работу в пару кликов — тот уровень сервиса, который мы стремимся поддерживать».