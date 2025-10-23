SSL-сертификаты: новая ИБ-услуга в составе «Турбо Облака»

Компания «Турбо Облака» расширила линейку сервисов новой услугой информационной безопасности — «SSL-сертификаты». Она ориентирована на клиентов, которые размещают в облаке сайты или почтовые сервисы и хотят обеспечить безопасную передачу данных, а также повысить доверие к ресурсу со стороны пользователей и поисковых систем. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облака».

В числе доступных вариантов — популярные решения от GlobalSign и AlphaSSL, включая DV, OV и EV-сертификаты, а также Wildcard-сертификаты для защиты домена и всех его поддоменов. Такой выбор позволяет подобрать оптимальный уровень проверки в зависимости от типа ресурса — от небольших сайтов и блогов до корпоративных порталов, интернет-магазинов и сервисов с повышенными требованиями к надежности.

SSL-сертификат — это цифровой документ, подтверждающий подлинность сайта и его владельца. Он включает в себя данные об организации, активирует защищенный протокол HTTPS и шифрует соединение между браузером и сервером. Такой сертификат гарантирует, что пользователь попал именно на тот сайт, который хотел посетить, а передаваемая информация останется конфиденциальной и неизменной. Для бизнеса это не только вопрос безопасности, но и репутации: наличие действующего сертификата влияет на позиции в поисковой выдаче и снижает вероятность предупреждений со стороны браузеров.

Услуга «SSL-сертификаты» доступна всем клиентам компании и может использоваться как дополнение к размещенной ИТ-инфраструктуре и сервисам, развернутым в «Турбо Облаке».

«Мы интегрировали услугу в нашу облачную экосистему, чтобы клиенты могли заказывать и управлять SSL-сертификатами без обращения к сторонним поставщикам. Это не только экономит время, но и консолидирует все ИТ-расходы и управление инфраструктурой в рамках одного контракта, что значительно упрощает выполнение требований по информационной безопасности и соответствию стандартам», — сказал генеральный директор компании «Турбо Облако» Александр Обухов.