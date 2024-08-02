«Р7-Офис» выпустил обновления «Корпоративного сервера 2024»

«Р7-Офис» выпустил обновления «Корпоративного сервера 2024».

«Корпоративный сервер 2024» дает новые возможности как администраторам, так и пользователям: квоты на дисковое пространство можно раздавать «оптом», в «Контактах» появилось контекстное меню и фильтры по подразделениям и ролям, в почте — автоответчик и пересылка входящих писем на выбранный адрес.

В новой версии «Корпоративного сервера 2024» появилась полезная настройка — квоты дискового пространства пользователям можно назначать «оптом» по их роли в системе.

Интерфейс стал ярче: если у пользователя не загружена аватарка, то вместо серой иконки в модулях будет отображаться цветная с буквами имени и фамилии (или адреса электронной почты, если известен только он).

Создавать пользователей тоже теперь удобнее: по умолчанию выставляется подразделение администратора, который создает пользователя. Плюсом новый пользователь получит доступ ко всем модулям сразу.

Модуль «Почта» обновил меню настроек, в котором появились пункты «Фильтры» и «Подпись», «Автоответчик» и «Пересылка». С помощью фильтров, которые теперь можно применить в папке «Входящие», пользователи смогут быстро найти нужную информацию. Подпись теперь включена по умолчанию в формате «Имя, Фамилия, Отправлено с Р7-Почты». А символ отсечки текста письма от подписи пользователь сможет настроить по желанию (раньше по умолчанию было двойное тире, «--»).

Во всплывающих окнах с командами «Удалить», «Переместить», «Создать» и «Редактировать» появился индикатор загрузки, который подтверждает, что запрос в процессе выполнения.

В модуле «Контакты» появилось контекстное меню. В нём две опции: «Написать» и «Удалить». Кроме того, разработчики добавили фильтры по подразделениям и ролям. А пользователи, у которых по каким-либо причинам не настроена учетная запись, при создании нового письма будут получать предложения по её настройке.

Благодаря новому интерфейсу событий в «Календаре», пользователи смогут получить больше информации. В зависимости от длительности события, будет меняться размер цветовой плашки (число строк). Так, если событие будет длиться 30 минут, то в «Календаре» оно будет отображаться в одну строку, если один час — в две строки, а если 1,5 часа и больше, то оно займет три строки и т.д.