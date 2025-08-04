MWS Data Lakehouse – Cloud Native платформа, которая позволяет независимо масштабировать слои хранения и вычислений, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы и размещать в ней петабайты данных. В качестве инфраструктуры для развёртывания платформы могут использоваться различные решения, среди которых, Kubernetes, объектное S3 совместимое хранилище, что позволяет снизить затраты компаний на 40% в сравнении с размещением в классических DWH-хранилищах. В платформу также встроены инструменты централизации контроля доступа, аудита и шифрования, динамического маскирования чувствительных данных, которые соответствуют современным требованиям информационной безопасности.