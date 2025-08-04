Разделы

МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Data Platform MWS Data Lakehouse


MWS Data LakehouseCloud Native платформа, которая позволяет независимо масштабировать слои хранения и вычислений, что дает возможность  эффективно использовать имеющиеся ресурсы и размещать в ней петабайты данных. В качестве инфраструктуры для развёртывания платформы могут использоваться различные решения, среди которых, Kubernetes, объектное S3 совместимое хранилище, что позволяет снизить затраты компаний на 40% в сравнении с размещением в классических DWH-хранилищах. В платформу также встроены инструменты централизации контроля доступа, аудита и шифрования, динамического маскирования чувствительных данных, которые  соответствуют современным требованиям информационной безопасности.

УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений 2
30.07.2025 МТС в 3,3 раза расширила облачные мощности в Сибири 1
21.07.2025 MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ 2
10.07.2025 ИИ-разработка МТС поможет новосибирскому бизнесу снизить расходы на 40% 1
07.07.2025 МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 2
02.07.2025 Александр Чеснавский -

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

 1
01.07.2025 МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 139 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 109 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 32 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 356 1
Новые платформы 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Парадигма 156 1
Broadcom - VMware - Greenplum 116 1
8654 1
SAP SE 5368 1
Neoflex - Неофлекс 240 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 454 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 136 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 308 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2297 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1591 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11608 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 67 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3979 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1051 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6708 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10788 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4352 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2049 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 163 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2585 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 33 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 196 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 846 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 918 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 937 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 392 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор 9 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 15 3
МТС Big Data 295 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 3 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Tables 5 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 17 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - WordPulse 12 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 27 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS OctAPI Integration Platform 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 11 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Microsoft Office 3867 1
Amazon Scout 37 1
Atlassian - Confluence 133 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 102 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 222 1
OpenMetadata 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 788 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1044 1
Apache Parquet 13 1
МТС ЦОД 34 1
Воронин Павел 154 2
Зарубинский Игорь 19 2
Пахомов Александр 86 2
Чеснавский Александр 26 2
Филиппов Денис 60 1
Воробьева Оксана 5 1
Грачев Вячеслав 3 1
Тутаев Михаил 55 1
Ярцев Артемий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1790 2
Россия - СФО - Новосибирск 4516 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1601 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4815 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2456 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 1
Паспорт - Паспортные данные 2647 1
Аудит - аудиторский услуги 2904 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6935 1
