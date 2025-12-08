Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вертикальная интеграция Вертикальная концентрация Vertical Integration
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Вертикальная интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 178 4
|Свердлов Денис 201 2
|Демин Владимир 25 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Лановенко Валерий 46 2
|Шелястина Елена 15 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Торгов Игорь 42 2
|Паленов Олег 21 2
|Кругляков Роман 44 2
|Муромец Юлия 28 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Демина Ольга 4 2
|Шадаев Максут 1146 1
|Матвеева Татьяна 107 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
|Назаров Александр 74 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Усманов Алишер 304 1
|Соколов Дмитрий 69 1
|Богачев Игорь 182 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
|Баланова Светлана 35 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Свидерский Евгений 57 1
|Козырев Алексей 326 1
|Бобровников Борис 104 1
|Смирнов Евгений 40 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Грибов Владимир 31 1
|Иванова Елена 82 1
|Новиков Сергей 46 1
|Клячин Александр 16 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Ананьин Алексей 87 1
|Кулешов Алексей 30 1
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
|The Washington Post 342 1
|CNews TV 747 1
|Computer Weekly 376 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.