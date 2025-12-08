Разделы

Вертикальная интеграция Вертикальная концентрация Vertical Integration


08.12.2025 Год российских платформ: как техногиганты толкают ИИ в финсекторе 1
Обзор: IaaS Enterprise 2025 1
21.10.2025 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
12.02.2025 ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek 1
27.09.2024 ДОМ.РФ внедрил систему ИИ-ассистентов для сотрудников 1
10.09.2024 «Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей 1
22.05.2024 «Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1
13.07.2023 Тимур Порошин, Т1 CRM: Необходимость миграции — повод провести ИТ-ревизию 1
20.01.2020 Горизонтальная интеграция 1
20.01.2020 Вертикальная интеграция 2
11.07.2019 Точки роста 1
22.01.2019 Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов 1
21.10.2015 Рождается дисковый супергигант: Western Digital поглощает SanDisk 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
07.02.2014 Директор ДИТ РЖД Андрей Павловский: Об ИТ-бюджете, мейнфреймах и вычислениях в памяти 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
07.06.2013 Андрэ Маньковский -
Заказчики все меньше хотят выступать в роли интеграторов
 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика 1
09.02.2011 Выбраны пять трендов развития СЭД в 2011 году 1
24.03.2009 Росатом закрывает головной ИТ-институт 1
14.05.2007 PayPal: у фишеров почти не осталось шансов 1
28.04.2007 Алексей Ананьин: ИТ-рынок не падает – он взрослеет 1
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
16.11.2004 Партнеры против разработчиков: станут ли ERP отраслевыми? 1
16.11.2004 Партнеры против разработчиков: станут ли ERP отраслевыми? 1
16.10.2002 SAP AG: в СНГ всерьез и надолго 1
16.05.2001 VeriSign может расторгнуть предыдущие договоренности 1

Microsoft Corporation 25236 22
SAP SE 5426 18
8983 13
Oracle Corporation 6867 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 9
IBM - International Business Machines Corp 9551 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
Корус Консалтинг ГК 1334 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 5
TerraLink - ТерраЛинк 289 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Галактика - Корпорация 1505 4
АйТи 1439 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Intel Corporation 12541 4
Xerox - The Haloid Company 1154 3
SAP CIS - САП СНГ 863 3
Ланит - Норбит - Norbit 406 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 3
ИндаСофт - InduSoft 26 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 3
Oracle Siebel Systems 515 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Ростелеком 10306 3
HP Inc. 5761 3
Cisco Systems 5222 3
Информзащита 852 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 8 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Щекиноазот ОХК - Объединенная химическая компания 5 2
Химволокно 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Газпром ПАО 1416 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Евросеть 1417 1
Альфа-Групп 731 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 6
Стандартизация - Standardization 2240 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 958 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 16
Microsoft Dynamics 1186 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 7
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 3
Autodesk AutoCAD 360 3
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Oracle Java - язык программирования 3328 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Dassault Systemes - SolidWorks 124 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Microsoft Dynamics CRM 545 2
Oracle PeopleSoft 418 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 2
Microsoft Office 3952 2
Apple iPad 3936 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
IBM DB2 392 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Google Gmail 984 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 27 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Мацоцкий Сергей 178 4
Свердлов Денис 201 2
Демин Владимир 25 2
Ершова Элеонора 67 2
Тананакин Алексей 5 2
Лановенко Валерий 46 2
Шелястина Елена 15 2
Пантелеев Илья 25 2
Торгов Игорь 42 2
Паленов Олег 21 2
Кругляков Роман 44 2
Муромец Юлия 28 2
Казарезов Алексей 7 2
Демина Ольга 4 2
Шадаев Максут 1146 1
Матвеева Татьяна 107 1
Никифоров Николай 1136 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Назаров Александр 74 1
Урьяс Вадим 98 1
Никифорова Светлана 34 1
Усманов Алишер 304 1
Соколов Дмитрий 69 1
Богачев Игорь 182 1
Вагизов Руслан 25 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
Баланова Светлана 35 1
Голикова Татьяна 56 1
Свидерский Евгений 57 1
Козырев Алексей 326 1
Бобровников Борис 104 1
Смирнов Евгений 40 1
Меджитов Тимур 85 1
Грибов Владимир 31 1
Иванова Елена 82 1
Новиков Сергей 46 1
Клячин Александр 16 1
Шлыков Алексей 45 1
Ананьин Алексей 87 1
Кулешов Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 12
Европа 24634 10
Украина 7793 9
Германия - Федеративная Республика 12936 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Казахстан - Республика 5792 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Беларусь - Белоруссия 6023 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 3
Молдавия - Республика Молдова 721 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Украина - Киев 1141 2
Тихий океан - Океания 83 2
Америка - Американский регион 2188 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Дания - Королевство 1318 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Нидерланды 3631 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 7
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
The Washington Post 342 1
CNews TV 747 1
Computer Weekly 376 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
Gartner - Гартнер 3608 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Docflow 147 1
ERP-Диалоги 3 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
